Los rivales confirmados de Marcos López con Copenhague en la fase de liga de la Champions League 2025-26

La UEFA Champions League 2025-26 tuvo su sorteo donde se definieron todos los cruces de la fase de liga, la cual cuenta con 36 equipos. Entre ellos, destaca el FC Copenhague, que tiene al lateral izquierdo Marcos López, de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

El lateral, ex Sporting Cristal, es una fija como titular en el conjunto danés. De hecho, jugó todo el partido de vuelta ante FC Basel para la victoria 2-0, que marcó la clasificación a la fase de liga de la Champions. Sin dudas, una buena noticia para el fútbol peruano.

FC Copenhague integró el bombo 4 del sorteo debido a su coeficiente en el ranking UEFA. Una vez conocida la división de equipos, se conoció qué ocho rivales le tocó al conjunto danés. No le depara un camino sencillo. Es que le tocará algunos viajes importantes, pero sobre todo rivales que, en los papeles, presentan mayor jerarquía.

ver también Marcos López jugará la Champions League: el récord que alcanzó tras clasificar a la fase de liga con Copenhague

Todos los partidos de la fase de liga de la UEFA Champions League se podrán ver en vivo por Disney+.

Publicidad

Publicidad

Así quedó el sorteo para el FC Copenhague en la UEFA Champions League 2025-26

Borussia Dortmund (local)

FC Barcelona (visitante)

Bayer Leverkusen (local)

Villareal (visitante)

Napoli (local)

Tottenham (visitante)

Kairat Almaty (local)

Qarabag (visitante).

NOTICIA EN DESARROLLO