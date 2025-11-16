El futbolista de la Selección Peruana, Marcos López, irrumpió en el debate mediático generado en torno al presente de la Blanquirroja. Desde Rusia, donde el equipo se prepara para un amistoso crucial contra Chile, el lateral izquierdo ofreció una entrevista institucional que, por el tenor de sus frases, se interpreta como un espaldarazo directo a la gestión de la Federación Peruana de Fútbol y una respuesta implícita a las recientes críticas de Ricardo Gareca.

Mensaje de bastante paz en la Selección Peruana

López, en su calidad de jugador con experiencia internacional y voz dentro del vestuario, se enfocó en solicitar dos elementos clave a la afición: “tranquilidad y paciencia”. Estas palabras llegan en un momento de gran tensión, exacerbada por los comentarios de Gareca sobre la falta de un “proceso” de recambio en la selección, los cuales fueron inmediatamente replicados por Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF. La declaración de López busca, esencialmente, alinear a la hinchada con la perspectiva interna del equipo.

Marcos López jugando en las Eliminatorias para Qatar 2022 en la Selección Peruana de Ricardo Gareca. (Photo by Ernesto Benavides – Pool/Getty Images)

El mensaje del defensor fue particularmente enfático al nombrar y destacar positivamente a las cabezas del actual proyecto. López mencionó directamente a Jean Ferrari y, sobre todo, al entrenador que está dirigiendo el proceso, Manuel Barreto. Respecto a Barreto, aseguró: “es un gran entrenador, sabe lo que hace, lo que trabaja, y cómo lleva a los jóvenes, eso también es importante”, validando así la filosofía de la FPF de apostar por un perfil de DT enfocado en el desarrollo de talentos.

Marcos López respalda a la nueva directiva

En el fondo, la intervención de López busca reafirmar la legitimidad del camino elegido por la FPF, en contraposición a los cuestionamientos externos. Mientras que las críticas se centran en los resultados inmediatos y la falta de planificación a largo plazo, el jugador peruano intenta comunicar que, a pesar de ser un camino “duro” por la presencia de muchos jóvenes, el compromiso profesional se mantiene: “El hincha obviamente va a pedir resultados, [pero] nosotros también como profesionales que defendemos el escudo queremos ganar siempre”.

La parte más emotiva de su declaración apunta a la desconexión entre el sentir del grupo y el escepticismo del entorno. Marcos López aseguró que, si bien no sabe cómo se percibe la situación “desde afuera”, el nuevo proceso “ilusiona” a los jugadores que lo están construyendo. Este sentimiento de “ilusión interna” es un claro intento de infundir optimismo en la hinchada y de asegurar que el plantel está comprometido con la nueva estructura técnica y dirigencial.

Apoyo absoluto a los nuevos directivos en Perú

Con este contundente mensaje, López actúa como una voz unificadora, buscando calmar las aguas de la polémica. Su apoyo explícito a Ferrari y Barreto, sumado a la solicitud de confianza a los hinchas, consolida la postura institucional de la FPF ante la opinión pública, minimizando el impacto de las críticas del pasado y enfocando la atención en la construcción del futuro de la selección peruana.

