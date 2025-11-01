¿La primera gran baja de la Selección Peruana? Juega en Europa y tuvo que salir por lesión

Todavía no se ha conocido la lista de convocados de la Selección Peruana para los duelos que se darán en la fecha doble de noviembre. Pero se ha conocido que una de las grandes figuras nacionales está lesionada. Lastimosamente en su último encuentro no pudo terminar el partido por su cuenta, siendo reemplazado por lesión, lo que prende las alarmas.

En este caso nos estamos refiriendo a Marcos López, uno de los más experimentados en la Selección Peruana. El lateral izquierdo sufrió una lesión en el último partido que disputó con el FC Copenhague. El defensor salió a los 76 minutos en el triunfo ante Fredericia por la Liga de Dinamarca.

Esta situación deja a todos expectantes por una posible convocatoria suya para los duelos ante Rusia y Chile. Recordemos que en la pasada fecha de octubre si bien fue convocado, no logró jugar ante la ‘Roja’ por lesión. Así que se muestra un panorama muy parecido, en el que posiblemente no pueda llegar a jugar si no está al 100%.

Seguramente en este caso Manuel Barreto ya tenga comunicación con el cuerpo médico del cuadro danés para saber la situación del defensor. Quien es llamado a ser uno de los líderes en esta nueva etapa con el cuadro nacional. No obstante, este problema con las lesiones lo están dejando sin opciones para mostrarse más dentro del terreno de juego.

¿Cuándo sale la lista de convocados de la Selección Peruana?

No hay una fecha específica en la que se pueda dar a conocer la lista de convocados. Pero en este caso podría salir a lo largo de la próxima semana teniendo en cuenta que los partidos son entre el 12 y 18 de noviembre. Por lo tanto, a más tardar el día domingo 8 de este mes se debería de conocer los jugadores que estarán disponibles para esos duelos amistosos.

Se espera que para esta nueva fecha doble, Manuel Barreto se mantenga con la consigna de probar jugadores. Por lo que serán dejado algunos jugadores veteranos como es el caso de Luis Advíncula, Renato Tapia, Paolo Guerrero, entre otros. Mientras que se espera continuar con las caras nuevas, como son Maxloren Castro, Felipe Chávez, César Inga, etc.

Once de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Por otro lado, se esperan grandes novedades en esta nueva convocatoria como puede ser la primera aparición de Fabio Gruber. También otros jugadores de doble nacionalidad, como puede ser Alberto Velásquez, Alexander Robertson, Matteo Pérez, quienes podrían ser parte de la lista final.