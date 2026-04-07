Luis Díaz pone el 1-0 ante Real Madrid con un soberbio golazo en la UEFA Champions League

El Estadio Santiago Bernabéu fue testigo de una exhibición de velocidad y técnica por parte de Luis Díaz. El extremo colombiano abrió el marcador en un duelo vibrante de cuartos de final, confirmando su estatus como uno de los atacantes más determinantes del continente.

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GOLAZO de Luis Díaz al Real Madrid

La jugada decisiva nació en los pies de Serge Gnabry, quien filtró un pase milimétrico que rompió la línea defensiva merengue. Con una visión de juego excepcional, el alemán habilitó a Díaz para dejarlo en un mano a mano electrizante frente a la portería local.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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Real Madrid no pudo contener al colombiano

El gol llegó en el minuto 40, justo cuando el Real Madrid intentaba imponer su jerarquía en casa. La definición del guajiro fue una muestra de frialdad, enviando el balón al fondo de la red con un remate cruzado que dejó sin opciones al guardameta Andriy Lunin.

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Esta anotación representa un golpe de autoridad para el Bayern Múnich en territorio español. El equipo alemán logró capitalizar una transición rápida que expuso las dudas defensivas del conjunto blanco, aprovechando la explosividad de sus bandas.

Luis Diaz en el FC Bayern Munich celebrando con Serge Gnabry ante el Real Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

El impacto del tanto cambió la dinámica del encuentro, obligando al Real Madrid a adelantar líneas y arriesgar más en busca del empate. Para Díaz, marcar en un escenario como el Bernabéu reafirma su capacidad para brillar bajo la máxima presión de la Champions League.

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El encuentro se mantiene como una batalla táctica de alto nivel donde el Bayern Múnich toma la ventaja parcial. La efectividad del colombiano y la precisión de Gnabry han sido los factores diferenciales en una noche europea de máxima intensidad.

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