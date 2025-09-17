¿Por qué no jugará Julián Álvarez en el Atlético de Madrid vs. Liverpool por la UEFA Champions League 2025-26?

La UEFA Champions League 2025-26 está a punto de comenzar, pero el Atlético de Madrid recibirá un duro golpe en su partido inaugural. Julián Álvarez, el flamante delantero argentino y uno de los fichajes más esperados, se perderá el trascendental encuentro de este miércoles 17 de septiembre contra el Liverpool en Anfield. Esta ausencia representa una baja significativa para el esquema de Diego Simeone en su debut en la competición más prestigiosa de clubes de Europa.

Julián Álvarez no jugará contra el Liverpool

La razón detrás de la inactividad de La Araña es una leve distensión en la rodilla izquierda. Esta lesión se produjo durante el reciente partido de La Liga disputado contra el Villarreal, donde Álvarez había mostrado un rendimiento prometedor. Aunque las evaluaciones médicas han confirmado que la lesión no reviste gravedad, el cuerpo técnico y médico del Atlético ha tomado una decisión prudente. Han optado por no arriesgar la integridad física del jugador, priorizando su completa recuperación para evitar cualquier tipo de complicación que pueda derivar en un período de baja más prolongado.

Esta medida preventiva subraya la importancia que el club le otorga a la salud a largo plazo de sus futbolistas clave. La lista de bajas del Atlético de Madrid no se limita únicamente a Julián Álvarez. El equipo de Simeone también deberá afrontar el partido sin la presencia de otros jugadores fundamentales, lo que añade un desafío adicional. Thiago Almada, José María Giménez y Álex Baena son otros nombres importantes que no estarán disponibles, cada uno lidiando con diferentes dolencias que los mantienen al margen del terreno de juego.

Julián Álvarez jugando contra el Villarreal. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Atlético de Madrid no quiere extrañar a Julián Álvarez

A pesar de estas ausencias, Diego Simeone ha expresado su confianza en la profundidad de su plantilla. El técnico argentino cree firmemente que el equipo posee los recursos y la calidad necesarios para suplir estas bajas. Jugadores como Alexander Sørloth están llamados a asumir un rol protagónico y se espera que lideren la ofensiva del equipo, demostrando que el Atlético tiene la capacidad de adaptarse y competir al más alto nivel incluso sin su principal figura en el ataque.

La expectativa en torno al inicio de la Champions League es palpable, y la ausencia de Julián Álvarez, en particular, ha generado un gran interés entre los aficionados y la prensa especializada. Álvarez, considerado uno de los fichajes más importantes de la temporada para el Atlético, es una pieza clave en las aspiraciones del equipo de levantar el ansiado trofeo continental. Se espera que el delantero argentino se someta a un intenso programa de rehabilitación y entrenamiento para acelerar su regreso a los terrenos de juego.

