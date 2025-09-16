El reemplazo para Renato Tapia: volante de marca de la Serie A italiana enamorado de la Selección Peruana

Francesco Andrealli, una prometedora figura en el fútbol europeo, está demostrando un profundo sentido de pertenencia y orgullo por la Selección Peruana. Desde el momento en que pisó suelo peruano, Andrealli ha expresado su cercanía con la idea de representar a la nación de sus raíces, mostrando que, a pesar de su desarrollo futbolístico en el extranjero, su corazón late por el país de su madre. Con tan solo 18 años está mentalizado en hacer historia en este lado del mundo.

Reemplazo ideal para Renato Tapia

Su reciente aparición en la Sub-18 de Perú no solo lo ha llenado de alegría, sino que también ha generado una gran expectativa entre los aficionados y expertos, quienes lo ven como el sucesor ideal para Renato Tapia en la posición de mediocentro defensivo, dadas sus similitudes en el estilo de juego y su solidez en el campo. El joven futbolista, que milita en la Serie A de Italia, compartió sus impresiones sobre esta emocionante experiencia con los canales oficiales del Como 1907, su club actual.

En sus declaraciones, Andrealli no ocultó su entusiasmo: “Había esperado este momento durante tanto tiempo y finalmente llegó. Estoy súper feliz y orgulloso. Estoy agradecido de tener esta oportunidad con Perú y de representar a la patria de mi madre”. Estas palabras reflejan no solo su compromiso con la blanquirroja, sino también la realización de un sueño personal y familiar.

Publicidad

Publicidad

Francesco Andrealli jugando en el Como. (Foto: X).

Francesco Andrealli agradece a su club

Andrealli atribuye gran parte de su éxito y adaptación a nivel internacional al ambiente y las herramientas que le ha brindado su club en Italia. “Como me ha ayudado a crecer muchísimo durante todos estos años, y es un privilegio formar parte de este club, donde tantos jóvenes representan a sus selecciones nacionales”, afirmó el jugador.

Esta gratitud hacia el Como 1907 subraya la importancia del club en su desarrollo, permitiéndole desenvolverse con naturalidad y alto rendimiento en el esquema de la Selección Peruana. La disciplina, la formación técnica y la exposición a un fútbol de primer nivel en Italia han sido fundamentales para que Andrealli demuestre su calidad y potencial en cada entrenamiento y partido con la selección juvenil.

Publicidad

Publicidad

El juego de Francesco Andrealli en Italia. (Foto: X).

Francesco Andrealli es valorado en Como

Desde el propio Como 1907, hay un claro reconocimiento y cuidado hacia Andrealli, considerado una auténtica joya de su cantera. Incluso el legendario Cesc Fàbregas, quien ha tenido un papel importante en el desarrollo de jóvenes talentos en el club y ya ha alternado a Andrealli en listas oficiales del primer equipo, ha elogiado públicamente al mediocampista.

Fábregas declaró: “Andrealli es un jugador joven que ha demostrado calidad y talento. Continuando la senda de desarrollo para el futuro del club, estamos contentos de que haya firmado su primer contrato profesional. ¡Seguiremos atentamente su evolución y su recorrido con la camiseta ‘biancoblù’!”. Estas declaraciones de una figura de la talla de Fábregas no solo confirman el talento de Andrealli, sino que también auguran un futuro prometedor tanto en su club como, sin duda, en la Selección Peruana. Su primer contrato profesional es un hito significativo que reafirma la confianza del Como en su potencial y su rol como una de las futuras estrellas del fútbol.

Publicidad

Publicidad