Cómo ver en vivo Newcastle vs. Arsenal Vía Disney+ por la fecha 6 de la Premier League 2025-26

Las 'Urracas' y los 'Gunners' se enfrentan en St. James' Park en uno de los partidos más importantes de la Premier League de Inglaterra.

Por Renato Pérez

Newcastle vs. Arsenal por la Premier League.
© Composición BOLAVIP.Newcastle vs. Arsenal por la Premier League.

Newcastle y Arsenal disputarán uno de los partidos más importantes no solo de la Premier League de Inglaterra, sino que también representa ser uno de los más esperados en Europa. En el marco de la fecha 6 del torneo de clubes catalogado como el mejor del mundo, ambos equipos esperan conseguir el triunfo para escalar en la tabla de posiciones en el duelo a jugarse en St. James’ Park.

En cuanto a cómo llegan cada uno de los planteles, Newcastle viene de igualar 0-0 frente a Bournemouth en condición de visita, ganar 1-0 ante Wolverhampton jugando de locales, empatar sin goles contra Leeds United y caer 2-3 ante Liverpool. Claramente, las ‘Urracas‘ buscan volver al camino de la victoria ahora que en su casa recibirán a Arsenal.

Hablando justamente de los ‘Gunners‘ es que en la previa tendrían el favoritismo para quedarse con los tres puntos. Llegan a este duelo luego de empatar 1-1 ante Manchester City en el Emirates Stadium, vencer 3-0 a Nottingham Forest, caer 1-0 contra Liverpool y derrotar 5-0 a Leeds United. Siendo uno de los candidatos al título, ahora los dirigidos por Mikel Arteta esperan brillar en St. James’ Park.

¿Dónde ver Newcastle vs. Arsenal por la Premier League 2025-26?

  • Disney+ Premium | Sudamérica

¿Cuándo juegan Newcastle vs. Arsenal por la Premier League 2025-26?

  • Domingo 28 de septiembre | Emirates Stadium de Londres

¿A qué hora ver Newcastle vs. Arsenal por la Premier League 2025-26?

  • 10:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 11:30 | ET Estados Unidos
  • 12:30 | Argentina, Uruguay y Chile
  • 09:30 | México
  • 17:30 | España
  • 16:30 | Reino Unido
Posibles alineaciones del Newcastle vs. Arsenal por la Premier League 2025-26

Newcastle | Nick Pope; Dan Burn, Sven Botman, Malick Thiaw; Lewis Hall, Joe Willock, Lewis Miley, Sandro Tonali, Tino Livramento; Jacob Murphy y Nick Woltemade. DT: Eddie Howe.

Arsenal | David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Leandro Trossard, Bukayo Saka y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

renato pérez
Renato Pérez
