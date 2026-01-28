¿Qué pasa si PSG gana, empata o pierde ante Newcastle por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26?

PSG y Newcastle definen uno de los puestos de clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Se enfrentan este miércoles 28 de enero desde las 15:00 horas (Perú) por la última fecha de la fase liga. Ambos equipos llegan dentro de los ocho primeros de la tabla de posiciones, pero ponen en juego su lugar para pasar a la ronda de los 16 mejores.

Tanto PSG como Newcastle llegan a esta última jornada de la fase liga de la Champions League con 13 puntos. Por más cantidad de goles anotados (20 contra 16), los parisinos están delante en el sexto lugar dejando a los ingleses en el séptimo puesto. Ambos están en puestos de clasificación directa a octavos de final, pero tienen varios equipos por detrás con igual cantidad de unidades.

¿Qué pasa si PSG le gana a Newcastle?

Si PSG le gana a Newcastle quedará con 16 puntos, dejando a su rival con 13. De esta forma, asegurará directamente su clasificación a los octavos de final, dejando a su rival, muy probablemente, en el Playoff.

¿Qué pasa si PSG empata ante Newcastle?

Si PSG y Newcastle empatan, llegarán ambos a los 14 puntos. De esta forma, pondrían en serio riesgo su clasificación directa a los octavos de final y, así, deberían jugar el Playoff.

¿Por qué? Es que hay otros seis equipos que tienen la misma cantidad de puntos (13) antes de iniciar la jornada: Chelsea, FC Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. Ninguno de estos seis equipos se enfrentan entre sí, pero si tres de estos equipos ganan, mandarán a los parisinos y a los ‘Magpies’ al Playoff.

También hay que tener en cuenta que hay dos equipos con 12 unidades como Inter y Juventus que también pueden superar a PSG y Newcastle. Claro, deben ganar a Borussia Dortmund y a Mónaco. Si lo hacen, quedarán con 15 y pasarán a los equipos en cuestión en la tabla de posiciones.

¿Qué pasa si PSG pierde ante Newcastle?

Si PSG pierde, se quedará con 13 unidades, mientras que Newcastle pasará a tener 16. Así, el conjunto francés deberá conformarse con el Playoff mientras que su rival jugará los octavos de final de forma directa.

¿A qué hora y dónde ver en vivo PSG vs. Newcastle?

PSG vs. Newcastle se juega en el Parque de los Príncipes de París este miércoles 28 de enero. Estos son los horarios a tener en cuenta para el inicio del partido en los distintos países:

Francia: 21:00 horas (local) .

. Inglaterra: 20:00 horas .

. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 14:00 horas .

. Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (ET): 15:00 horas .

. Bolivia, Venezuela: 16:00 horas .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas .

. Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

Debido a la gran cantidad de partidos a la misma hora por la definición de la Fase Liga de la Champions League, PSG vs. Newcastle tendrá transmisión en exclusiva de Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, en México, se verá por FOX México y FOX One. Mientras que en los Estados Unidos va por Paramount+ y ViX.

Las alineaciones confirmadas para PSG vs. Newcastle

PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.

NEWCASTLE: Nick Pope; Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Lewis Miley, Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Lewis Hall; Anthony Elanga, Joe Willock y Nick Woltemade. DT: Eddie Howe.