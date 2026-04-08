A horas del duelo ante Cerro Porteño por Copa Libertadores, la peor noticia que Yoshimar Yotún le dio a Sporting Cristal

Sporting Cristal empieza el día de hoy su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con un ambiente poco atractivo y casi sin esperanzas por parte de los hinchas rimenses, los ahora liderados técnicamente por Zé Ricardo enfrentarán a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao y acaban de recibir una terrible noticia en las horas previas.

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Hablamos específicamente de que Yoshimar Yotún no estará presente en el partido de esta noche entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. De acuerdo a una reciente revelación del comunicador deportivo Julio Peña, el capitán rimense no será parte de la delegación ni siquiera como una opción de recambio.

Fuente: Getty Images.

Durante la edición de hoy del programa digital ‘Fútbol Satélite‘, Julio Peña detalló que Yoshimar Yotún no logró recuperarse físicamente y por ende no será parte del estreno de Zé Ricardo como entrenador de Sporting Cristal. Recordemos que el volante llegó sentido de la fecha FIFA con la Selección Peruana y tampoco fue parte del último duelo ante CD Moquegua.

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¿Cuál es la lesión de Yoshimar Yotún y quién lo reemplazará en el Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

Hace unos días, desde los canales digitales de Sporting Cristal, se pudo conocer que Yoshimar Yotún sufrió una lesión muscular de bajo grado en el bíceps femoral izquierdo y que se encontraba en rehabilitación, con evolución favorable y controlada por el área médica del club. Bueno, la situación actual indica que no logró ponerse al 100% para el partido de hoy ante Cerro Porteño.

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Es así que ahora Zé Ricardo deberá meter mano en el equipo y armar un mediocampo distinto al que seguramente tenía en mente. Lo más probable es que la volante de Sporting Cristal sea conformada por Gustavo Cazonatti, Martín Távara e Ian Wisdom, a menos de que nombres como los de Catriel Cabellos o Cristian Benavente ganen la pulseada a último momento.

Fuente: Sporting Cristal.

Hora y dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores

En el marco de la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao el día de hoy a las 21:00 horas. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘, además de que gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.

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