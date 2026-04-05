“Se va a cambiar”: la revelación de Julio César Uribe sobre el nuevo proceso de Zé Ricardo en Sporting Cristal

Sporting Cristal necesita cambios drásticos en distintos aspectos. Hablando específicamente del juego, el arribo de Zé Ricardo como nuevo entrenador del primer equipo podría generar un nuevo aire en la institución. Es por ello que, luego de la durísima derrota en casa ante CD Moquegua, fue Julio César Uribe quien dio detalles de las expectativas que tienen.

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Fuente: Sporting Cristal.

Siendo consciente que el momento de Sporting Cristal es complicado y que se viene el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Julio César Uribe habló muy claro sobre la intención con el nuevo proceso que liderará Zé Ricardo. Además, hablando de los posibles refuerzos que puedan llegar al plantel, dejó entrever que dicho tema reflejaría un cambio.

“Ya ustedes lo verán, no hay nada que adelantar. Tiene el perfil. No se puede uno alejar de jugar bien al fútbol, pero jugar bien es solo un aspecto, el otro es no dejar jugar al rival. Tienes que ser muy sólido en ambas fases: no hay ningún misterio en el fútbol. Jugar y no dejar jugar es virtud de los grandes. Nosotros somos grandes y lo vamos a demostrar“; contó el ‘Diamante’ sobre la era de Zé Ricardo y lo que le espera a Sporting Cristal.

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Respecto a próximos fichajes, el Director General de Fútbol de Sporting Cristal manifestó lo siguiente: “Las situaciones cambian y nosotros tomaremos las decisiones que él sugiera para encontrar la respuesta institucional. Nosotros lo tenemos muy claro: sabemos trabajar en equipo y tenemos mucha bronca. El mensaje es que todo lo que se tenga que cambiar, se va a cambiar. De eso no tengan duda. Las decisiones que se tengan que tomar, se van a tomar”.

La postura que Sporting Cristal cambiaría tras la llegada de Zé Ricardo

Zé Ricardo será presentado en las próximos horas como nuevo entrenador de Sporting Cristal y por ende se espera que pueda darle mejores variantes al equipo, de tal manera que los resultados positivos empiecen a llegar. Ahora, lo llamativo de esta situación es que el pensamiento institucional podría verse modificado en esta etapa que se viene.

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Cuando Paulo Autuori era el director técnico hasta hace algunos días, la premisa del club era la de no sumar refuerzos extranjeros y no de estar de acuerdo con la normativa general de la Liga 1. Ahora, con las más recientes palabras de Julio César Uribe, queda clarísimo que dicha postura podría cambiar drásticamente al ver que el equipo no responde con los elementos actuales.

Fuente: Sporting Cristal.

Veremos qué decisión pueda tomar Zé Ricardo luego de un análisis y evaluación respecto a los jugadores que tiene hoy en día en Sporting Cristal. Eso sí, el mercado de pases está cerrado en el Torneo Apertura y solo podrían fichar a un jugador libre, con todo lo que ello representa, de lo contrario tendrán que esperar a mitad de año y continuar con los mismos hombres de ahora.

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