Qué canal pasa Botafogo vs. Palmeiras por la fecha 20 del Brasileirao 2025

Este fin de semana se viene un partidazo en el fútbol de Brasil, un duelo que tranquilamente un amante del deporte rey no va a querer perderse. Botafogo se mide ante Palmeiras por el Brasileirao. Dos grandes equipos se verán las caras nuevamente y promete ser un juego con muchos goles, pero sobre todo muchas emociones.

Ambos elencos están en la parte alta de la tabla de posiciones, por lo que buscarán ganar con diferentes objetivos. Por parte del ‘Verdao’ es mantenerse en la pelea por el primer lugar que por ahora le pertenece a Flamengo. Mientras que el ‘Fogao’ tratará de llegar primero a la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores, para luego pensar en el primer puesto pues está alejado por varios puntos.

Botafogo vs. Palmeiras en el Mundial de Clubes (Foto: Getty).

¿Qué canal transmitirá el Botafogo vs. Palmeiras?

Este partidazo se podrá disfrutar en diferentes canales de cable paga, así como también plataformas dependiendo al país desde el cual se desee seguir el encuentro.

¿Dónde ver el Botafogo vs. Palmeiras?

Brasil: Amazon Prime Video

Internacional: Fanatiz Internacional

México: Fanatiz México

Estados Unidos: Fanatiz USA

Alemania: DAZN Deutchland, Amazon Prime Video, Sportdigital FUSSBALL

Portugal: Canal 11

Suiza: DAZN Switzerland, Blue Sport, Sunrise TV, Sportdigital FUSSBALL

Las posibles alineaciones del Botafogo vs. Palmeiras

Este es un duelo bastante importante para ambas escuadras, por lo que se espera que puedan mostrar a sus mejores jugadores. Por ese motivo este sería el 11 titular que mandarían cada uno de estos cuadros.

Posible alineación de Botafogo:

John; Vitinho, Barboza, Marcal, Telles; Marlon, Danilo, Artur, Savarino, Montoro; Arthur. DT: Davide Ancelotti.

Posible alineación de Palmeiras:

Weverton; Clay, Gómez, Micael, Piquerez; Moreno, Evangelista, Sosa, Mauricio, López; Roque. DT: Abel Ferreira.

¿Cómo quedó el último Botafogo vs. Palmeiras?

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue fuera de Brasil. Esto ocurrió este 2025 en el Mundial de Clubes que se celebró en los Estados Unidos. Estas dos escuadras jugaron en los octavos de final y el partido terminó 1-0 a favor del ‘Verdao’. El único gol de la contienda fue marcado por Paulinho a los 100 minutos.

Mientras que si hablamos del último juego que se celebró en el Estadio Olímpico Nilton Santos, ahí tenemos que retroceder hasta el 2024. Duelo que no fue tampoco por el Brasileirao, sino por la Copa Libertadores 2024. En aquella vez el elenco ‘Fogao’ se impuso en casa por 2-1. Por parte del local anotaron Igor Jesus y Luiz Henrique, mientras que la visita descontó con Mauricio.

