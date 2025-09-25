Asistente de Gremio reveló el preocupante motivo por el que Erick Noriega fue cambiado ante Botafogo

El último miércoles, Gremio y Botafogo registraron un empate por 1-1 por la jornada 25 del Brasileirao 2025, en un encuentro disputado en el Arena do Gremio.

En dicho duelo, Erick Noriega volvió a arrancar como titular en el once del ‘Tricolor Gaúcho’. Sin embargo, llamó la atención que el ex Alianza Lima fuera reemplazado en el entretiempo. ¿Cuál fue el motivo?

El motivo por el que Erick Noriega salió al medio tiempo

En la conferencia de prensa posterior al partido, el asistente técnico de Mano Menezes, Thiago Kosloski, explicó que el ‘Samurái’ fue sustituido por Alex Santana debido a que ya no se encontraba en condiciones físicas para continuar.

“Luego presionamos un poco al equipo, incluso respetando el cansancio físico, porque no podríamos mantener la presión contra el Botafogo todo el tiempo, sobre todo porque algunos jugadores estaban cansados, como Noriega y el propio Pavón”, señaló en primera instancia.

Posterior a ello, agregó: “Así que, la entrada de Alice y Alex, en primer lugar, Alex es un buen pasador y es capaz de adelantarse. La estrategia se diseñó así, para que también pudiéramos contraatacar, porque tanto Alisson como Alex son jugadores de arrastre y nos ayudan en el contraataque”.

Erick Noriega en el partido ante Botafogo (Gremio).

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio?

Tras el empate ante Botafogo, el equipo de Erick Noriega se alista para recibir a Vitória en las instalaciones del Arena do Gremio por la fecha 26 del Brasileirao 2025.

El compromiso se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 09:00 horas de Perú y 11:00 horas de Brasil.