Alianza Lima apoya de una forma inesperada a Sporting Cristal para su debut en Copa Libertadores 2026

La confirmación llegó a través del periodista José Varela, quien detalló que Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño en el Estadio Alejandro Villanueva. Esta decisión surge como una “ayuda del cielo” ante la crisis de infraestructura que afecta al club rimense para el inicio de la fase de grupos.

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Sporting Cristal encontró escenario local

El panorama para los “celestes” se volvió crítico tras confirmarse que el Estadio Nacional fue clausurado recientemente por las autoridades competentes. Sin el principal coloso deportivo del país disponible, la dirigencia debió buscar alternativas de emergencia para cumplir con las altas exigencias de la CONMEBOL.

Sporting Cristal será local en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: X).

A este problema se sumaron los antecedentes de violencia registrados en el Estadio Miguel Grau del Callao durante el partido contra 2 de Mayo. Los actos vandálicos y la falta de garantías en el primer puerto inhabilitaron dicho recinto como una opción segura para el torneo internacional.

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Ante la falta de escenarios habilitados en Lima, Alianza Lima aceptó ceder “Matute” para el estreno copero de Sporting Cristal en este 2026. Esta cooperación institucional busca evitar que el equipo peruano pierda la localía o sufra multas administrativas graves por parte del ente sudamericano.

Alianza Lima apoya a Sporting Cristal

Sin embargo, este acuerdo llega bajo una vigilancia extrema debido a los hechos ocurridos previamente en el recinto victoriano. Durante el duelo ante Carabobo FC, el uso de Matute terminó con denuncias por pintas y disturbios en las fachadas de las viviendas aledañas al estadio.

Los vecinos de La Victoria y la administración blanquiazul han exigido protocolos de seguridad mucho más estrictos para este nuevo compromiso continental por Copa Libertadores. El objetivo es prevenir que se repitan los daños a la propiedad privada y los enfrentamientos que empañaron la jornada deportiva anterior.

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Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño en Matute. (Foto: X).

CONMEBOL confirmó la localidad

La CONMEBOL ya oficializó el cambio de sede mediante un documento que ratifica al coloso de La Victoria como el escenario para enfrentar a Cerro Porteño. Este respaldo permite que el fútbol peruano mantenga su competitividad a pesar del déficit de estadios aptos en la capital.

Para Sporting Cristal, jugar en el Alejandro Villanueva representa un desafío logístico y social que deberá manejar con absoluta cautela. El club ahora enfoca sus esfuerzos en garantizar un operativo de seguridad redoblado que honre la hospitalidad brindada por su rival deportivo.

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