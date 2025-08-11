Este lunes 11 de agosto la CONMEBOL hizo el anuncio oficial de la vuelta de la final de la Copa Libertadores al Perú. Para ser más exactos en el Estadio Monumental de Ate. Esta es una gran noticia para todos los amantes del fútbol peruano que podrán disfrutar de este importante evento deportivo. Aunque en este caso los dueños del coloso deportivo serán los más beneficiados en el país.

Universitario de Deportes al ser el dueño de este recinto deportivo recibirá grandes beneficios por la gran final. En este caso se conoció que para comenzar el ‘Máximo Ente del fútbol en el Continente’ hará algunas mejoras en el estadio. Esto con el afán que todo salga de la mejor forma en una final de gran impacto a nivel global.

Pero no solo eso, sino que también recibirá una fuerte suma de dinero por el alquiler del estadio. Si recordamos para la final del 2019 el monto fue de 400 mil dólares que recibieron los ‘cremas’. Pero en este caso será aun mayor el beneficio económico que reciban. Eso sí, no se ha revelado la cifra exacta. El periodista Gustavo Peralta solo mencionó que será un buen dinero el que reciban por el alquiler.

“El alquiler del estadio tiene un monto promedio. Cuando pregunte en la ‘U’ me dijeron que es un muy buen monto, importante para lo que significa un alquiler de estadio, y encima las mejoras que va a hacer CONMEBOL. No tengo ese dato (sobre si recibiría 500.000 dólares), pero no me parecería descabellado. Cuando uno saca la cuenta de lo que te cuesta alquilar un estadio y ves lo que costó en el 2019, además de la mejora, puede ser un costo así”, expresó en ‘Hablemos de Max’.

¿Cuándo será la final de la Copa Libertadores?

Según el cronograma que tiene la CONMEBOL sobre la finalización de la Copa Libertadores. El duelo decisivo que se jugará en el Estadio Monumental tiene como fecha el día 29 de noviembre de este 2025. El horario de inicio de la contienda estaría pactado desde las 15:00 horas de Perú. Este es el horario que se dio en anteriores ediciones de esta competición.

Por el momento no se sabe quienes serán los grandes finalistas, lo que si se sabe es la lista de los 16 equipos que podrían estar presente en este emocionante duelo.

Equipos que siguen en competencia:

Vélez Sarsfield

Fortaleza

Racing Club

Peñarol

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño

Internacional

Flamengo

Sao Paulo

Atlético Nacional

Liga de Quito

Botafogo

Palmeiras

Universitario

River Plate

Libertad

