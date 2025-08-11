Carlos Zambrano se encuentra en un gran nivel a pesar de sus 36 años de edad. A nivel Perú y en Sudamérica ha demostrado estar más que vigente en una altura de competencia internacional. Por eso se ha conocido que ha recibido importantes ofertas para dejar Alianza Lima. Esto tiene preocupado a los hinchas, no obstante el defensor reveló cual es su decisión final con respecto a una posible salida del club.

Publicidad

Publicidad

El buen nivel del zaguero central no ha pasado desapercibido a nivel internacional, así lo pudo dar a conocer el mismo jugador. El ‘Kaiser’ reveló que varios equipos han venido a tocarle la puerta, incluso algunos desde Alemania quieren contar con el peruano para que al menos pueda jugar seis meses en el ‘Viejo Continente’. Dejando en claro que a pesar de la edad está muy vigente.

Pero a pesar de estas grandes ofertas en el extranjero, para Zambrano en este momento no está interesado. Así que ha tomado la decisión definitiva de renunciar a todas estas propuestas para mantenerse en el Perú. En este caso estar más cerca de la familia es algo que está disfrutando mucho, por lo que no tiene pensado irse del país por ahora.

Carlos Zambrano saludando (Foto: Alianza Lima).

Publicidad

Publicidad

“He tenido ofertas, créeme, muchas ofertas de Alemania todavía por seis meses. Pero me siento muy cómodo acá en el país, estoy muy feliz de estar en Alianza Lima. Además, estoy cerca a mi familia y en estos momentos no pienso en salir del país hoy en día”, expresó para Radio Ovación.

Los jugadores de Alianza Lima por los que Carlos Zambrano se saca el sombrero

Por otro lado, Carlos Zambrano también habló un poco del plantel de Alianza Lima. Entre los que no podía dejar de hablar de dos jugadores que lo acompañan en la zaga central. Erick Noriega y Renzo Garcés, a quienes destaca por su nivel mostrado en el club blanquiazul. Lo que les ha permitido demostrar un gran nivel como para ser considerados en la Selección Peruana.

Erick Noriega celebrando (Foto: Alianza Lima).

Publicidad

Publicidad

“Sinceramente, puede que sí, un poco, pero la calidad la tenía él, como el ‘Chino’ Noriega, Erick. La calidad la tenía, simplemente unos pequeños detalles, ajustes para que con el paso del tiempo agarren más confianza, maña. Pero, como te digo, son buenos jugadores. Se han ganado su puesto en la selección y bien ganado. Estoy feliz por ellos porque están haciendo las cosas muy bien y jugar al lado de ellos, para mí, es muy importante, me ayuda mucho”, explicó Zambrano.

¿Qué dice Zambrano de reprogramar el Clásico?

Por último, Zambrano habló sobre la posibilidad que se pueda postergar el ‘Clásico’ contra Universitario de Deportes. Esto no le sentó nada bien al central que tuvo fuertes palabras.

“Sinceramente para mí es una tontería lo que están reclamando. Nosotros venimos jugando desde enero con las fases previas. Intentamos hacer un cambio, nunca se dio y es lo que toca. Simplemente acostumbrarse, acatar lo que hay y al final creo que nunca se ha jugado un clásico un lunes”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

ver también La metodología infalible de Alianza Lima para recuperar a Paolo Guerrero y sus lesionados contra Universidad Católica