Alex Valera le da vuelta al resultado ante Nacional en el Monumental por Copa Libertadores

Universitario de Deportes logró su primera victoria en la Copa Libertadores. Los ‘cremas’ vencieron por 4-2 al cuadro de Nacional en el Estadio Monumental. Alex Valera fue el autor de una de las conquistas con las cuales volvieron a la senda de la victoria.

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El delantero nacional consiguió marcar el 2-1 cuando el conjunto de Ate más lo necesitaba. Demostrando ser un hombre peligroso cuando le dejan un poco de espacio, esta vez lo soltaron y él solo aprovechó para conseguir su primer grito de gol en esta Copa.

Minuto 46 del segundo tiempo, ataque por la derecha que termina en un centro pasado, no obstante Carabalí cabecea y el porteo de Nacional logra atajar. Pero no tiene la suficiente fuerza como para despejar el peligro, dejando que el balón quede en los pies de Valera que no dudó un solo minuto en rematar para vencer la meta rival.

Así fue el gol de Alex Valera ante Nacional:

¡APARECIÓ EL 9 DE UNIVERSITARIO! Alex Valera para voltear el partido ante Nacional 2-1.



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Triunfo que mete en la pelea a Universitario

Si bien Universitario de Deportes sigue mostrando muchas fisuras, este triunfo es vital para que sigan en la pelea de su grupo. Con estos tres puntos se meten en la pelea por mantenerse con vida en esta Copa Libertadores y ahora viene una prueba de fuego en su siguiente duelo que tendrá ante el cuadro de Coquimbo Unido.

Por el momento, la tabla de posiciones del grupo B se mantiene igualada. Todos los equipos tiene un total de 4 puntos, pero algunos claro que tienen una diferencia mayor o igual, lo que hace que varíen en la posición. Así que el duelo que se viene será vital para todos los cuadros que se juegan el todo por el todo.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por Copa Libertadores?

Por la fecha número 4 de la Copa Libertadores, Universitario de Deportes tiene que visitar a Coquimbo Unido. Este partido se jugará el día jueves 7 de mayo desde las 19:00 horas de Perú en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. La transmisión del juego estará a cargo de ESPN, mientras en plataformas digitales por Disney+.

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