Conmebol dedicó emotivo saludo a Universitario por su clasificación a la Copa Libertadores 2026

Universitario puede festejar su pase a la edición 2026 de la Copa Libertadores tras la victoria ante Ayacucho. Logrando cumplir el reto a falta de conocer si será campeón nacional, numéricamente los cremas se volvieron inalcanzables en la tabla del acumulado de la temporada 2025 de la Liga 1.

De esta forma Universitario logró el ticket a la temporada 2026 de la Copa Libertadores, pero todavía falta definir si lo hará como Perú 1 o en qué posición, aunque lo más probable es que sea campeón y se quede con la primera plaza.

Más allá de estos detalles, Conmebol no tardó mucho tiempo y felicitó públicamente a Universitario por conseguir su ticket a la Copa Libertadores 2026. Con un emotivo mensaje en redes sociales, la cuenta oficial mandó una publicación.

“¡Clasificado a la Conmebol Libertadores 2026! Bienvenido Universitario”, publicó las redes sociales de la Conmebol Libertadores.

Martín Pérez Guedes festejando un gol con Universitario. (Foto: Universitario)

Conmebol felicitó a Universitario por clasificar a la Copa Libertadores 2026

Universitario logró el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026 y la Conmebol los felicitó públicamente. Además, hay que mencionar que es la tercera edición a la que los cremas tiene acceso luego de sus grandes campañas.

Ahora solo falta decidir si Universitario irá como Perú 1, Perú 2, Perú 3 o Perú. Hay que recordar que el campeón nacional de la Liga 1 va directamente como Perú 1 y luego los otros primeros puestos del acumulado juegan semifinales para lograr los otros boletos.

Conmebol saludó a Universitario por su pase a la Copa Libertadores 2026. (Foto: Conmebol)

¿Cuántas Copa Libertadores tiene Universitario?

Universitario todavía no gana ninguna Copa Libertadores. El momento más cerca que estuvo fue en el 1972 cuando quedó subcampeón tras ser derrotado por Independiente. En Lima quedaron 0-0 y en Argentina perdieron 2-1 y el cuadro crema tenía figuras como Héctor Chumpitaz, Rubén Techera, Percy Rojas y Oswaldo Ramírez.

