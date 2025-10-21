Universitario tiene definido quién será el reemplazo de Alex Valera el próximo año: “Es interesante”

Universitario de Deportes está planificando su plantilla para el crucial año 2026, con un enfoque particular en reforzar la delantera. Según el periodista Gustavo Peralta, el club busca delanteros “interesantes afuera” para elevar el nivel del equipo y potenciar sus aspiraciones locales e internacionales.

Alex Valera y su competencia en Universitario

La estrategia del director deportivo, Álvaro Barco, se centra en la sostenibilidad, buscando perfiles que ofrezcan tanto rendimiento inmediato como valor futuro. Barco enfatizó que la posición de “9” es una prioridad, apuntando a jugadores con potencial de exportación que generen ingresos a mediano plazo, a diferencia de experiencias recientes con delanteros extranjeros más veteranos.

Alex Valera es el goleador de Universitario. (Foto: X).

Sin embargo, esta búsqueda contrasta con la destacada trayectoria de Alex Valera, quien ha alcanzado 150 partidos con Universitario, registrando 67 goles y 20 asistencias. Siendo el máximo goleador del equipo en las últimas cuatro temporadas, su importancia y el cariño de la afición complican la idea de un reemplazo directo.

Universitario buscará potenciar el plantel

Por ello, se interpreta que la llegada del nuevo delantero extranjero no buscaría suplantar a Valera, sino complementarlo. La gerencia y el comando técnico aspiran a formar una dupla ofensiva de jerarquía, donde el nuevo “9” (posiblemente un pivote o un definidor de área clásico) libere a Alex Valera para explotar su movilidad y capacidad de asistencia. Esto crearía una ofensiva más versátil y potente para la Copa Libertadores 2026.

Los rumores sobre posibles candidatos, con experiencia en ligas importantes de Sudamérica y Europa, reflejan el alto estándar que la “U” ha establecido. La salida de Diego Churín libera un cupo de extranjero clave que será destinado a un atacante capaz de marcar la diferencia en el torneo local y, crucialmente, en el plano continental. El objetivo es claro: asegurar la presencia de un jugador que garantice goles y competitividad al más alto nivel.

Alex Valera es hoy titular indiscutible

En definitiva, la búsqueda de un delantero “interesante” por parte de Universitario es una maniobra estratégica para el posible tetracampeonato. Más que un reemplazo, la intención es elevar la competencia interna y optimizar la capacidad goleadora, buscando que el equipo cuente con variantes ofensivas de peso que pongan en sana disputa la titularidad de Alex Valera, cuyo legado en la “U” ya es indiscutible.