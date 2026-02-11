¿Cuánto dinero perdió Alianza Lima tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 consumando un verdadero fracaso, que puede traer muchas consecuencias. 2 de Mayo de Paraguay logró un histórico empate en Matute y, gracias al 1-0 de la ida, logró la clasificación a la fase 2 donde se medirá ante Sporting Cristal. Para los ‘Blanquiazules’, esta caída representa la pérdida de un monto importante.

Debía ganar, pero Alianza Lima ni siquiera mereció hacerlo. Fue un muy mal partido del equipo de Pablo Guede, que se mostró muy nervioso y apostó siempre al pelotazo para los delanteros. Una postura muy pobre ante un férreo equipo de 2 de Mayo.

Alianza Lima pierde la chance de sumar dinero en Copa Libertadores

Al haber quedado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, los ‘Íntimos’ sólo pudieron sumar una cifra de 400 mil dólares. En tanto, el conjunto paraguayo, además de ese monto, ganó otros 500 mil dólares por llegar a la segunda etapa donde enfrentará a Sporting Cristal.

Así, Alianza Lima perdió unos 500 mil dólares de premio, los que otorga Conmebol, según anunció a fines del 2025 para esta edición de la Copa Libertadores. También se pueden sumar como pérdidas los 600 mil dólares si hubiese llegado a fase 3 y la cifra que entrega el organismo para los que disputen la fase de grupos: 3 millones de dólares.

En total, serían unos 4.1 millones de dólares que perdió la chance de ganar si hubiese llegado a la fase de grupos. Para el conjunto de La Victoria, son cifras importantes que hubiese sumado, sobre todo, teniendo en cuenta, que tiene un plantel con muchas figuras y con sueldos altos.

Alianza Lima deberá conformarse con pelear el título local

Ahora, no hay margen de error para Alianza Lima. Estará obligado a ganar el título nacional en este 2026, ya que no tiene competencia internacional. No jugará Copa Libertadores ni tampoco Copa Sudamericana, ya que fue eliminado en la fase 1 de la máxima competencia continental.

Pablo Guede, en su conferencia de prensa de presentación, había dicho que este equipo tiene que salir campeón nacional. Ahora, no le quedan excusas y deberá demostrarlo fin de semana tras fin de semana.

Datos claves

Alianza Lima perdió ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026.

perdió ante y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026. El club blanquiazul solo percibirá 400 mil dólares tras ser eliminado en la fase 1 .

tras ser eliminado en la . El equipo dirigido por Pablo Guede dejó de ganar hasta 4.1 millones de dólares.

