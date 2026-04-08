Cusco FC recibe a Flamengo de Brasil este miércoles 8 de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. Los cusqueños buscan dar la sorpresa en su estreno en la competencia internacional ante el vigente campeón. El partido comienza a las 19:30 horas local y se puede ver en vivo por ESPN 7 y Disney+ Premium.
Cusco FC vs Flamengo EN VIVO y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 vía ESPN 7 y Disney+ Premium
Debuta Cusco FC en esta Copa Libertadores 2026. En el Inca Garcilaso de la Vega recibe al Flamengo de Leo Jardim. Sigue las acciones.
¿CÓMO LLEGAN CUSCO FC Y FLAMENGO A ESTE PARTIDO?
Cusco FC ha tenido días difíciles luego de la controvertida salida de Miguel Rondelli (a FBC Melgar). Tras esto, se confirmó a Alejandro Orfila como nuevo entrenador y debutó con un triunfo por 3-1, precisamente, ante el Melgar de Rondelli. Para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los cusqueños lograron el segundo lugar en la tabla general de la Liga 1 2025.
Flamengo, por su parte, llega con cierta irregularidad a este partido. En el Brasileirao, en sus últimos tres partidos: empató 1-1 ante Corinthians, perdió 3-0 ante Bragantino y viene de ganarle 3-1 a Santos el último fin de semana. Es el vigente campeón de la Copa Libertadores y se clasificó de forma directa.
COMIENZA LA COPA LIBERTADORES PARA CUSCO FC Y FLAMENGO
Cusco FC, ahora con Alejandro Orfila como entrenador, recibe al vigente campeón de la Copa Libertadores, en su estreno en la edición 2026 de la competencia más importante de Conmebol. El Inca Garcilaso de la Vega promete ser una fiesta para un partidazo.