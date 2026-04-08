Cusco FC vs Flamengo EN VIVO y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 vía ESPN 7 y Disney+ Premium

20:10hs ¿CÓMO LLEGAN CUSCO FC Y FLAMENGO A ESTE PARTIDO?

Cusco FC ha tenido días difíciles luego de la controvertida salida de Miguel Rondelli (a FBC Melgar). Tras esto, se confirmó a Alejandro Orfila como nuevo entrenador y debutó con un triunfo por 3-1, precisamente, ante el Melgar de Rondelli. Para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los cusqueños lograron el segundo lugar en la tabla general de la Liga 1 2025.

Flamengo, por su parte, llega con cierta irregularidad a este partido. En el Brasileirao, en sus últimos tres partidos: empató 1-1 ante Corinthians, perdió 3-0 ante Bragantino y viene de ganarle 3-1 a Santos el último fin de semana. Es el vigente campeón de la Copa Libertadores y se clasificó de forma directa.