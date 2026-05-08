Independiente Medellín quedó en el centro de la polémica tras los graves incidentes ocurridos en el partido ante Flamengo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores en el estadio Atanasio Girardot.
El encuentro disputado el jueves 7 de mayo tuvo que ser cancelado luego de que hinchas del cuadro colombiano generaran disturbios en las tribunas, encendieran bengalas y dañaran parte de la infraestructura del recinto.
La gravedad de los hechos provocó una reacción inmediata de la CONMEBOL, que decidió abrir un expediente disciplinario contra Independiente Medellín mientras analiza una sanción oficial.
A la espera de las sanciones, que podrían ir desde multa económica, resta de puntos o separación del certamen, actualmente Flamengo lidera el Grupo A con 7 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con 6 unidades.
La Copa Libertadores hizo oficial la cancelación del partido entre Independiente Medellín vs. Flamengo. (Foto: Libertadores Prensa)
Independiente Medellín recibirá sanción por parte de la Copa Libertadores
Independiente Medellín marcha tercero con 4 puntos, mientras que Cusco FC es último con apenas una unidad, aunque ese panorama podría cambiar drásticamente.
Fabián Bustos no va a Universitario y sigue en Millonarios: prepara salida de seis jugadores
Si la CONMEBOL decide restarle puntos al club colombiano o incluso expulsarlo del torneo, Cusco FC podría verse directamente beneficiado y meterse nuevamente en la pelea por avanzar de ronda.
Hinchas de Independiente Medellín prendieron bengalas pese a restricciones. (Foto: Getty Images)
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores
Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores
- Fecha 5 – Cusco vs. Independiente Medellín – Miércoles 20 de mayo – 9:00 PM
- Fecha 6 – Flamengo vs. Cusco – Martes 26 de mayo – 7:30 PM
Datos claves
- El partido entre Independiente Medellín y Flamengo fue cancelado el 7 de mayo.
- La CONMEBOL abrió un expediente disciplinario por disturbios e infraestructura dañada en el Atanasio Girardot.
- Flamengo lidera el Grupo A con 7 puntos, seguido por Estudiantes con 6 unidades.