Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 tras el triunfo de Flamengo ante Cusco FC y el empate entre DIM y Estudiantes

El Grupo A de la Copa Libertadores 2026 hizo su estreno este miércoles 8 de abril. Los dos partidos se jugaron con diferencia de media hora. Primero, Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 en el Atanasio Girardot y, luego, Flamengo le ganó a Cusco FC por 2-0 en el Inca Garcilaso de la Vega.
El primer partido fue bastante parejo en el Atanasio Girardot. Sorprendentemente, Estudiantes lo empezó ganando por 1-0 con el gol de Tiago Palacios a los cuatro minutos de juego. Sin embargo, en el segundo tiempo, lo empató el DIM con un tanto de Francisco Chaverra. Así, ambos dividieron puntos.
El otro partido, en tanto, tuvo la victoria de Flamengo con mucha polémica. Los goles de Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta marcaron la diferencia en el resultado, aunque en juego, no fue tan superior. La jerarquía y la gran cantidad de variantes sí hizo que el equipo brasileño termine mejor.
Además, a Cusco FC le anularon un polémico gol a instancias del VAR por presunto offside. En la imagen, los árbitros parecen tener en cuenta una mano en situación de adelanto, algo que no deberían ser así, de acuerdo al reglamento. Desde la cabina, también ignoraron un fuerte pisotón de Gonzalo Plata, que pudo ser expulsión.
POLÊMICAS NO PERU! 🇵🇪🆚🔴⚫— Lance! (@lancenet) April 9, 2026
Imagem 1: Gonzalo Plata pisou em jogador do Cusco, houve checagem para cartão vermelho, mas o árbitro manteve a decisão de campo.
Imagem 2: impedimento ajustado na origem do que seria o gol de empate do Cusco.
Lances dividiram opiniões. O que você… pic.twitter.com/BUK967bWsM
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026
Con el triunfo, el ‘Mengão’ se posiciona rápidamente como líder del Grupo A con 3 puntos por su victoria en Perú. En tanto, el local, Cusco FC, queda en el fondo de la tabla sin unidades, mientras que Independiente Medellín y Estudiantes se posicionan segundo y tercero con 1 tanto.
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Flamengo
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|Independiente Medellín
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|Estudiantes de La Plata
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|Cusco FC
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
Resultados de la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026
- Independiente Medellín 1-1 Estudiantes de La Plata (goles de Tiago Palacios y Francisco Chaverra).
- Cusco FC 0-2 Flamengo (goles de Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta).
Así se jugará la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026
- Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC | Martes 14 de abril | 17:00 horas | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
- Flamengo vs. Independiente Medellín | Jueves 16 de abril | 19:30 horas | Estadio Maracaná.
Horarios de Lima, Perú.
Datos claves
- Independiente Medellín 1-1 Estudiantes con goles de Tiago Palacios y Francisco Chaverra.
- Flamengo ganó 2-0 a Cusco FC gracias a Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta.
- Flamengo lidera con 3 puntos el Grupo A de la Copa Libertadores 2026.