Es tendencia:
Bolavip Logo
Copa Libertadores

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 tras el triunfo de Flamengo ante Cusco FC y el empate entre DIM y Estudiantes

Flamengo queda como líder tras su triunfo en Perú ante Cusco FC. DIM y Estudiantes, en tanto, repartieron puntos. Así quedan las posiciones.

Cusco FC vs. Flamengo e Independiente Medellín vs. Estudiantes se jugaron casi al mismo tiempo.
© Cusco FC y Estudiantes de La PlataCusco FC vs. Flamengo e Independiente Medellín vs. Estudiantes se jugaron casi al mismo tiempo.

El Grupo A de la Copa Libertadores 2026 hizo su estreno este miércoles 8 de abril. Los dos partidos se jugaron con diferencia de media hora. Primero, Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 en el Atanasio Girardot y, luego, Flamengo le ganó a Cusco FC por 2-0 en el Inca Garcilaso de la Vega.

El primer partido fue bastante parejo en el Atanasio Girardot. Sorprendentemente, Estudiantes lo empezó ganando por 1-0 con el gol de Tiago Palacios a los cuatro minutos de juego. Sin embargo, en el segundo tiempo, lo empató el DIM con un tanto de Francisco Chaverra. Así, ambos dividieron puntos.

El otro partido, en tanto, tuvo la victoria de Flamengo con mucha polémica. Los goles de Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta marcaron la diferencia en el resultado, aunque en juego, no fue tan superior. La jerarquía y la gran cantidad de variantes sí hizo que el equipo brasileño termine mejor.

Además, a Cusco FC le anularon un polémico gol a instancias del VAR por presunto offside. En la imagen, los árbitros parecen tener en cuenta una mano en situación de adelanto, algo que no deberían ser así, de acuerdo al reglamento. Desde la cabina, también ignoraron un fuerte pisotón de Gonzalo Plata, que pudo ser expulsión.

Ver también

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Con el triunfo, el ‘Mengão’ se posiciona rápidamente como líder del Grupo A con 3 puntos por su victoria en Perú. En tanto, el local, Cusco FC, queda en el fondo de la tabla sin unidades, mientras que Independiente Medellín y Estudiantes se posicionan segundo y tercero con 1 tanto.

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Flamengo311002
2Independiente Medellín110100
3Estudiantes de La Plata110100
4Cusco FC01001-2

Resultados de la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

  • Independiente Medellín 1-1 Estudiantes de La Plata (goles de Tiago Palacios y Francisco Chaverra).
  • Cusco FC 0-2 Flamengo (goles de Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta).

Así se jugará la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

  • Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC | Martes 14 de abril | 17:00 horas | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
  • Flamengo vs. Independiente Medellín | Jueves 16 de abril | 19:30 horas | Estadio Maracaná.

Horarios de Lima, Perú.

Datos claves

  • Independiente Medellín 1-1 Estudiantes con goles de Tiago Palacios y Francisco Chaverra.
  • Flamengo ganó 2-0 a Cusco FC gracias a Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta.
  • Flamengo lidera con 3 puntos el Grupo A de la Copa Libertadores 2026.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones