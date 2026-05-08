Universitario perdió ante Coquimbo Unido tras ir ganando 1-0 y muchos señalan los cambios del 'Coco' Araujo como equivocados.

Jorge Araujo rompió su silencio tras la derrota de Universitario por 2-1 ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores y respondió a las fuertes críticas por sus decisiones durante el partido.

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El técnico interino quedó en el centro de la polémica luego del ingreso de Williams Riveros por Anderson Santamaría al inicio del segundo tiempo, justo antes de la remontada del cuadro chileno.

También fue cuestionado por demorar la salida de Edison Flores para permitir el ingreso de Lisandro Alzugaray, cambio que muchos hinchas pedían mucho antes y no cuando el marcador ya estaba en contra.

En conferencia de prensa, Jorge Araujo explicó: “El tiempo de cambio en estos últimos cuatro partidos ha sido todo para recuperar y refrescar. Tratar de volver a generar seguridad en los jugadores. Creo que siempre podemos mejorar y en los partidos de Copa Libertadores es en los que más te expones”.

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Así quedó Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

‘Coco’ Araujo justifica cambios y enciende a hinchas

Además, Jorge Araujo dejó claro que el objetivo en Chile era sumar de a tres: “Creíamos que sumar de a tres en este partido era posible. Los tiempos no nos jugaron bien pues los goles de ellos fueron en momentos claves”.

Tras esta caída, Universitario quedó con muy poco margen en la Copa Libertadores y ahora está obligado a sumar ante Nacional de Uruguay como visitante y luego vencer a Deportes Tolima en Lima.

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Universitario en la previa del partido ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. (Foto: Universitario Prensa)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario vuelve a jugar este lunes 11 de mayo ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau desde las 8:30 PM y en cotejo válido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Hasta cuándo Jorge Araujo estará como DT de Universitario?

Se estima que Universitario está acelerando la búsqueda de su nuevo entrenador y por ello Jorge ‘Coco’ Araujo se quedaría en el cargo de técnico interino hasta el próximo miércoles 13 de mayo, es decir: su último partido dirigiendo sería ante Sport Boys.

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Datos claves

Jorge Araujo justificó los cambios realizados tras la derrota de Universitario ante Coquimbo Unido.

El ingreso de Williams Riveros por Anderson Santamaría ocurrió al inicio del segundo tiempo.

Edison Flores fue sustituido por Lisandro Alzugaray tras la remontada del equipo chileno.