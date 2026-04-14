VIDEO: Lucas Colitto anota un golazo para el 1-1 de Cusco FC vs. Estudiantes en La Plata

Cusco FC disputa un partido de vital importancia frente a Estudiantes de la Plata. En el marco de la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, el equipo imperial no empezó tan bien el partido y poco a poco se fue acomodando en la cancha, a tal punto de que pudo encontrar la igualdad en el marcador cuando a los 31′ apareció Lucas Colitto para anotar un verdadero golazo.

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¡¡LOCURA EL GOLAZO QUE LE HICIERON AL PINCHA!! Colitto aprovechó una asistencia de TAQUITO, lo hizo pasar de largo a González Pírez con un amague y venció a Muslera para marcar el 1-1 de Cusco en La Plata.



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Luego de un error en área propia cuando llegó un balón aéreo que no fue bien recibido ni por el arquero Pedro Díaz ni por el defensa Aldair Fuentes, Estudiantes de la Plata encontró la apertura del marcador gracias a un remate por parte de Facundo Farías. Minutos después, en Cusco FC no se quedaron metidos en su campo y armaron una estupenda acción para encontrar el empate.

¡¡INSÓLITO BLOOPER DEL ARQUERO DE CUSCO Y GOL DE LA JOYA FARÍAS!! Estudiantes aprovechó un error insólito y llegó al 1-0 ante Cusco por la #Libertadores.



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Tras una combinación por el sector derecho entre Marlon Ruidías y una asistencia de taco protagonizada por Diego Soto, el cual por cierto desequilibró a la defensa de Estudiantes de la Plata, apareció la figura de Lucas Colitto para dejar en el camino al defensor Leandro González Pírez y rematar con enorme calidad en área rival sobre el arco defendido por el histórico Fernando Muslera.

Cusco FC reaccionó a tiempo frente a Estudiantes de la Plata

Si bien en la previa cualquiera pensaría que Estudiantes de la Plata es el gran favorito para quedarse con el triunfo esta noche, además de estar jugando en condición de local, así parecía ya que el trámite del inicio del encuentro mostraba a un equipo argentino totalmente voraz y enfocado en derribar a un Cusco FC que no era capaz de recuperar el balón cuando trataba de proponérselo.

Luego de un este arranque peligroso para los intereses de los ‘Dorados‘, poco a poco los jugadores de buen pie como Lucas Colitto, Diego Soto y Gabriel Carabajal empezaron a juntarse para asociarse y así es cómo llegaría el empate del atacante argentino. Por ahora es una igualdad que refleja los tramos desarrollados en el duelo, así que podemos hablar de un resultado con justicia.

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Así se viene moviendo la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

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