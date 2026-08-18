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Dónde ver EN VIVO CD Tolima vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026: hora, TV y streaming online

La llave entre Independiente del Valle y CD Tolima sigue en disputa en la Copa Libertadores 2026. Revisa aquí los detalles del partido programado, a qué hora se juega en Perú y qué se sabe sobre su transmisión.

Tolima e IDV se enfrentan por la Copa Libertadores.
© IA GeminiTolima e IDV se enfrentan por la Copa Libertadores.

CD Tolima recibe a Independiente del Valle este martes 25 de agosto de 2026 por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Manuel Murillo Toro y está programado para que inicie a las 7:30 p. m. de Perú.

Tolima, que se clasificó tras terminar segundo en el grupo B de la copa, disputa su primer partido luego del terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto que, precisamente, suspendió este partido para el día de hoy. Ahora, el conjunto de Ibagué espera sacar ventaja en este primer encuentro.

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IDV llega a la eliminatoria con un invicto de 13 partidos en todas las competiciones y, además, terminó como líder del grupo H con 13 puntos. Viene de vencer 3-2 a Delfín en su último partido del torneo local.

¿Dónde ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima?

El partido entre CD Tolima e Independiente del Valle, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 que se juega en Ibagué, tiene transmisión confirmada vía streaming a través de Disney+ Premium para toda Sudamérica. En TV, se puede ver por ESPN para toda Sudamérica (con excepción de Chile, que va por ESPN Premium y de Argentina, que se ve por FOX Sports 2).

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¿A qué hora se juega Independiente del Valle vs. Tolima?

Tolima vs. Independiente del Valle, partido de ida que se juega este martes 18 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • México (CDMX): 6:30 p.m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET): 8:30 p.m.
  • Argentina y Uruguay: 9:30 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 5:30 p.m.

DATOS CLAVE

  • CD Tolima jugará contra Independiente del Valle en octavos de Copa Libertadores.
  • Independiente del Valle suma 13 partidos invicto y lideró el Grupo H.
  • El partido en Ibagué será transmitido por Disney+ Premium y ESPN.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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