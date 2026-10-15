Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores femenina 2026: hora, TV y streaming online

Universitario y Palmeiras se estrenan en esta Copa Libertadores femenina 2026. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Universitario de Deportes debuta en la Copa Libertadores femenina 2026. Este jueves 15 de octubre se enfrenta a Palmeiras en el Estadio Banco Guayaquil, en Quito, por el Grupo B de competencia. Las ‘cremas’ no la tienen fácil ante las brasileñas en un grupo donde también se encuentran Belgrano de Córdoba e Independiente del Valle.

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La ‘U’, dirigida por Carlos Véliz, sueñan con dar la sorpresa en un duro grupo. Quieren llegar por primera vez a la instancia de cuartos de final de Copa Libertadores femenina. Pensando en este torneo, las ‘Merengues’ han sumado buenos refuerzos para el torneo, tales como Mia Shalit, Grace Cagnina y Alesia García.

𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗬 𝗙𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 🏆



¡A hacer historia, «Leonas»! 🫡#UnaGarraCopera #ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/UN5qVEvTmq — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) October 15, 2026

El equipo ‘Verdão’ es uno de los tres brasileños en esta edición de la Copa Libertadores femenino. Fue el mejor club en la tabla acumulada del campeonato brasileño 2025. Entre las estrellas a destacar en el equipo dirigido por Rosana Augusto hay que mencionar a Bia Zaneratto, Poliana, Lorena Benítez y Andressinha, entre otras.

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¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Palmeiras?

El partido entre Universitario y Palmeiras, que se disputa en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde verlo en cada país:

Argentina: TyC Sports Play

Colombia: Win Play

Brasil: SporTV , Globoplay , N Sports , Cazé TV , UOL Play , Xsports y Canal Gol Brasil

, , , , , y Perú y el resto de Sudamérica: Pluto TV y Canal de YouTube Conmebol Libertadores

¿A qué hora se juega Universitario vs. Palmeiras?

Universitario vs. Palmeiras, partido correspondiente al Grupo B de la Copa Libertadores femenina 2026, que se juega este jueves 15 de octubre en los siguientes horarios en cada país:

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17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 20:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

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