¡Atención Universitario! Así llega Deportes Tolima al partido clave por la Copa Libertadores 2026

Veamos cuál viene siendo el rendimiento de Deportes Tolima ahora que llegarán a Lima para enfrentar a Universitario en el Estadio Monumental.

Universitario de Deportes prepara lo que será un partido de alto voltaje. En el marco de la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, los merengues enfrentarán a Deportes Tolima en el Estadio Monumental con el único objetivo de lograr el triunfo para clasificar a los octavos de final, así que a continuación repasaremos y analizaremos el pasado reciente del equipo colombiano.

Publicidad

Fuente: Deportes Tolima.

Deportes Tolima tiene 7 puntos en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 luego de 5 fechas disputadas y en el encuentro frente a Universitario de Deportes disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué no pudieron pasar del empate sin goles. Es decir, con tan solo una igualdad en Lima les alcanzaría para meterse a la siguiente ronda del torneo continental ya que serían inalcanzables.

Ahora, en cuanto a la Liga BetPlay de Colombia, Deportes Tolima viene de un golpe bastante duro. Los liderados técnicamente por Lucas González acaban de quedar eliminados del Torneo Apertura 2026 al perder la llave ante Atlético Nacional en una serie que terminó 4-1 en contra. Es así que no llegarán con la mejor moral posible y Universitario de Deportes deberá aprovechar el contexto.

Publicidad

¡Llegó el descuento de Tolima ante Nacional! Adrián Parra anota el 2-1 pero el global va 4-1. ⚽🐷



📺Vive con todo #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYM4ty. pic.twitter.com/JckDNArZ5X — Win Sports (@WinSportsTV) May 24, 2026

La advertencia de Deportes Tolima de cara al duelo ante Universitario

Luego de la eliminación de la Liga BetPlay que sufrieron a manos de Atlético Nacional, el entrenador de Deportes Tolima analizó la situación del equipo pensando en lo que se les viene muy pronto. Es justamente en dicho escenario al que se refirió tácitamente al encuentro que disputarán en condición de visita ante Universitario de Deportes para sellar su clasificación en Copa Libertadores 2026.

“Es un honor para mí ser el entrenador del Deportes Tolima en este momento. Estoy orgulloso de nuestra hinchada, que noches como la que vivimos contra Nacional hace 8 días o las que vivimos en Copa Libertadores, sentimos el cariño, el apoyo de ellos y tenemos ahora la responsabilidad de que ese torneo internacional continúe para nosotros en el segundo semestre“; declaró Lucas González en conferencia de prensa sobre las expectativas de Deportes Tolima.

Publicidad

Día, hora y canal del duelo entre Universitario vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026

Por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio Monumental. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ESPN y Disney+, además de que en Bolavip Perú podrás vivir todas las incidencias del encuentro gracias al clásico minuto a minuto.

Fuente: Universitario.

Publicidad

La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Coquimbo Unido 5 3 1 1 8 5 3 10 2 Deportes Tolima 5 2 1 2 7 6 1 7 3 Universitario 5 1 2 2 5 6 -1 5 4 Nacional 5 1 2 2 6 9 -3 5

DATOS CLAVES