Eddie Fleischman criticó duramente las condiciones del estadio Monumental: “Pésima…”

El periodista deportivo no se guardó nada y lanzo un fuerte calificativo sobre las instalaciones del coloso de Ate. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Eddie Fleischman criticó condiciones de estadio Monumental.
© Composición Bolavip PerúEddie Fleischman criticó condiciones de estadio Monumental.

Eddie Fleischman se convirtió en blanco de cuestionamientos tras publicar en sus redes una fuerte crítica sobre el estado de una zona del Estadio Monumental. Aunque el escenario de Universitario de Deportes volvió a albergar una final de Copa Libertadores por segunda vez, las observaciones negativas no tardaron en aparecer.

El entusiasmo de los hinchas por presenciar otra final de la Libertadores llevó a que destacaran diversos puntos de la organización, incluido el buen nivel del campo de juego.

Aun así, el reconocido periodista deportivo recurrió a sus redes para señalar un detalle que también llamó la atención de varios seguidores de Palmeiras y Flamengo.

Fleischman lanza dura crítica contra el Monumental

No es común que un estadio peruano sea elegido para un evento de la magnitud de una final de Copa Libertadores, y lejos de celebrar este hecho, Eddie Fleischman utilizó sus redes sociales para criticar el estado de los baños ubicados en la tribuna de occidente.

Al margen de que siempre es bueno tener una final de Copa Libertadores, estos baños ubicados en occidente del Monumental, no deberían estar en ese estado. Pésima imagen para los visitantes“, escribió el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

Recordemos que, la primera vez que el Monumental albergó una final de Libertadores fue en 2019, cuando River Plate y Flamengo disputaron el duelo que inauguró el formato de partido único. En aquella ocasión, el ‘Mengao’ también terminó levantando el trofeo.

DT de Flamengo dio fuerte calificativo al Monumental 

Tras festejar la conquista de la Copa Libertadores 2025, el entrenador de Flamengo, Filipe Luis, respondió a las preguntas del periodista Gerson Cuba en conferencia de prensa, abordando su experiencia en Lima y su paso por el Estadio Monumental.

La ciudad de Lima es importante para mí dentro de todo lo que he logrado con el equipo y la selección. Este estadio es hermoso y forja leyendas“, señaló el estratega brasileño.

DATOS CLAVES

  • El periodista Eddie Fleischman criticó públicamente el pésimo estado de los baños ubicados en la tribuna de occidente del Estadio Monumental.
  • El Estadio Monumental de Universitario albergó la final de la Copa Libertadores por segunda vez, tras la de 2019.
  • Filipe Luis, DT de Flamengo, calificó al Monumental como un estadio “hermoso” que “forja leyendas”.
nicole cueva
Nicole Cueva
