El impresionante look de Sekou Gassama para celebrar su titularato en el Universitario vs. Coquimbo Unido

Universitario de Deportes paralizó las redes sociales durante la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. El protagonista no fue solo el planteamiento táctico, sino el radical cambio de imagen de su delantero estrella, Sekou Gassama.

Publicidad

El atacante senegalés-español saltó al césped del Estadio Monumental luciendo un imponente estilo de trenzas. Este nuevo look marcó su debut como titular en el torneo continental frente a Coquimbo Unido, dejando atrás su apariencia habitual de pretemporada.

La decisión de Javier Rabanal de alinear a Gassama junto a Alex Valera sorprendió a los hinchas cremas. El delantero buscó imponer su potencia física desde el primer minuto, estrenando una imagen que proyecta la agresividad y confianza necesaria para la alta competencia.

¡CON SEKOU GASSAMA DE TITULAR! El españo-senegalés acompaña a Alex Valera en ofensiva ante Coquimbo.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/mQHwCtKfOf — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 15, 2026

Publicidad

Un debut esperado en el Monumental de Ate

La titularidad de Gassama responde a la necesidad de Universitario de sumar de a tres en casa. Tras el empate obtenido en Ibagué ante Deportes Tolima, el equipo merengue requiere de toda su artillería pesada para liderar el Grupo B.

El impacto visual de su nuevo peinado se volvió tendencia rápidamente en plataformas como X y TikTok. Los aficionados consideran que este “cambio de piel” es una señal del compromiso del jugador para hacer historia en esta edición de la Libertadores.

Universitario sigue demostrando que, además de lo deportivo, cuida cada detalle de su marca personal en el torneo más importante de clubes. La presencia de la “Pantera” Gassama promete ser una de las historias más seguidas por la prensa deportiva en 2026.

Publicidad

DATOS CLAVE