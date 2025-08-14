EN VIVO Y GRATIS Universitario vs. Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores Vía ESPN: minuto a minuto

Universitario recibe a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¡Se viene un partidazo y podrás gozarlo gracias a 'Bolavip Perú'!

Estas son las rutas de acceso al Estadio Monumental para el encuentro de esta noche ante Palmeiras.¡Las puertas abrieron a las 4:30pm!

La indumentaria de Universitario y todos los detalles de la interna en la previa del duelo están totalmente preparados.

El pueblo de Universitario también se deja ver en su arribo al Estadio Monumental a minutos del inicio del partido ante Palmeiras.

Universitario de Deportes recibe a Palmeiras en el marco del duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Frente a un rival de enorme jerarquía y que en la previa parte como el gran favorito, incluso para ser candidato al título continental, los merengues buscarán ser la verdadera sorpresa de la jornada cuando junto a sus miles de hinchas en el Estadio Monumental salgan con el objetivo del triunfo.

En cuanto a cómo llegan los equipos, recordemos que la ‘U’ sumó 8 puntos y quedó segundo en el Grupo B de la Copa Libertadores, tan solo por debajo de River Plate. Por su parte, Palmeiras logró 18 puntos en el Grupo G y obviamente lideró su zona siendo el único plantel capaz de conseguir la máxima excelencia en los partidos que jugó ya que ganó absolutamente todo, por lo que esta noche no quiere que sea la excepción.

Canal y hora del Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

El duelo entre Universitario de Deportes vs. Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores está programado para el día de hoy a las 19:30 hora local y se jugará en el Estadio Monumental. La transmisión oficial se podrá disfrutar a través de la señal de ‘ESPN‘ y de la plataforma digital ‘Disney+‘. Además, tendrás todas las incidencias gracias a ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores!