Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

EN VIVO Y GRATIS Universitario vs. Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores Vía ESPN: minuto a minuto

Los 'Merengues' y el 'Verdao' se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental de Ate.

¡La hinchada merengue presente!

El pueblo de Universitario también se deja ver en su arribo al Estadio Monumental a minutos del inicio del partido ante Palmeiras.

Image
Publicidad

¡Llegan los hinchas de Palmeiras!

Aficionados brasileños fueron captados ingresando a las tribunas del Estadio Monumental y listos para alentar al 'Verdao'.

¡Así fue la llegada de la 'U' al estadio!

El plantel merengue ya dicen presente en las inmediaciones del Estadio Monumental de Ate.

Image
Image
Image

¡Palmeiras presente en el estadio!

La delegación brasileña ya viene reconociendo el campo de juego del Estadio Monumental de Ate.

Image

¡El vestuario de la 'U' está listo!

La indumentaria de Universitario y todos los detalles de la interna en la previa del duelo están totalmente preparados.

Image
Image
Publicidad

¡Para todos los asistentes al partido!

Estas son las rutas de acceso al Estadio Monumental para el encuentro de esta noche ante Palmeiras.¡Las puertas abrieron a las 4:30pm!

Image
Image

¡El 'Verdao' presente en el Estadio Monumental!

La camiseta de Palmeiras empieza a imponerse en las tribunas del recinto deportivo de Universitario.

Image
Image

¡Información previa!

Gracias a una publicación de Palmeiras, podemos apreciar el historial de ambos equipos y cómo llegan al duelo de hoy en el Estadio Monumental.

¡Los convocados de Universitario!

Conoce a los jugadores de la 'U' que estarán disponibles para el duelo de hoy ante Palmeiras.

¡Bienvenidos a la cobertura del Universitario vs. Palmeiras!

Universitario recibe a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¡Se viene un partidazo y podrás gozarlo gracias a 'Bolavip Perú'!

Image
Publicidad

Por Renato Pérez

Universitario vs. Palmeiras.
© Composición BOLAVIP.Universitario vs. Palmeiras.

Universitario de Deportes recibe a Palmeiras en el marco del duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Frente a un rival de enorme jerarquía y que en la previa parte como el gran favorito, incluso para ser candidato al título continental, los merengues buscarán ser la verdadera sorpresa de la jornada cuando junto a sus miles de hinchas en el Estadio Monumental salgan con el objetivo del triunfo.

En cuanto a cómo llegan los equipos, recordemos que la ‘U’ sumó 8 puntos y quedó segundo en el Grupo B de la Copa Libertadores, tan solo por debajo de River Plate. Por su parte, Palmeiras logró 18 puntos en el Grupo G y obviamente lideró su zona siendo el único plantel capaz de conseguir la máxima excelencia en los partidos que jugó ya que ganó absolutamente todo, por lo que esta noche no quiere que sea la excepción.

Canal y hora del Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

El duelo entre Universitario de Deportes vs. Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores está programado para el día de hoy a las 19:30 hora local y se jugará en el Estadio Monumental. La transmisión oficial se podrá disfrutar a través de la señal de ‘ESPN‘ y de la plataforma digital ‘Disney+‘. Además, tendrás todas las incidencias gracias a ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores!

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
¿Adiós Copa Sudamericana y clásico? La confesión de Paolo Guerrero tras salir lesionado de Matute
Alianza Lima

¿Adiós Copa Sudamericana y clásico? La confesión de Paolo Guerrero tras salir lesionado de Matute

Lo que vale el plantel de la 'U' a diferencia de los 185 millones de Palmeiras
Copa Libertadores

Lo que vale el plantel de la 'U' a diferencia de los 185 millones de Palmeiras

Convocados y posible alineación de Universitario ante Palmeiras
Copa Libertadores

Convocados y posible alineación de Universitario ante Palmeiras

El gran momento que atraviesa Joao Grimaldo con Riga FC en la Conference League
Peruanos en el exterior

El gran momento que atraviesa Joao Grimaldo con Riga FC en la Conference League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo