Calendario infernal y sin margen de error. Universitario entra en un tramo decisivo de la temporada donde se jugará gran parte de su destino entre la Copa Libertadores y la Liga 1.
Todo arranca el martes 14 de abril ante Coquimbo Unido en el Monumental, en un duelo clave para encaminar su grupo. Luego, el domingo 19 visitará a FBC Melgar en Arequipa, en uno de los partidos más exigentes del torneo local por la altura de Arequipa y lo complicado del rival.
La seguidilla continúa sin respiro. El miércoles 22 recibirá a Deportivo Garcilaso y el domingo 26 volverá a ser local frente a Alianza Atlético. Cuatro partidos en menos de dos semanas que pondrán a prueba la profundidad del plantel.
Pero el foco internacional vuelve rápidamente. El miércoles 29, Universitario enfrentará a Nacional de Uruguay en Lima, en otro choque determinante por la Libertadores, donde cada punto puede definir la clasificación.
Universitario anunció que se vendieron todas las entradas en Norte para el partido ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. (Foto: X)
Universitario ante el fixture más exigente que ha tenido
El cierre del maratón será igual de exigente: visita a Juan Pablo II el domingo 3 de mayo en Chongoyape y luego viaje a Chile para medirse nuevamente ante Coquimbo Unido el jueves 7 de mayo.
Así, Universitario afrontará siete partidos en menos de un mes: tres por Libertadores y cuatro por Liga 1, con cuatro en casa y tres como visitante. Un calendario que no solo exige resultados: exige resistencia, jerarquía y un plantel preparado para competir sin pausa.
Williams Riveros, Caín Fara y Matías Di Benedetto entrenando para los partidos que se vienen. (Foto: Universitario)
Fixture de Universitario
- 14 de abril – Universitario vs. Coquimbo Unido – Copa Libertadores
- 19 de abril – Melgar vs. Universitario – Torneo Apertura
- 22 de abril – Universitario vs. Garcilaso – Torneo Apertura
- 26 de abril – Universitario vs. Alianza Atlético – Torneo Apertura
- 29 de abril – Universitario vs. Nacional – Copa Libertadores
- 3 de mayo – Juan Pablo II vs. Universitario – Torneo Apertura
- 7 de mayo – Coquimbo Unido vs. Universitario – Copa Libertadores
Datos claves
- Universitario jugará siete partidos en menos de un mes entre Libertadores y Liga 1.
- El equipo enfrentará a Coquimbo Unido el 14 de abril y el 7 de mayo.
- La agenda incluye visitas a FBC Melgar el 19 de abril y Chongoyape en mayo.