Calendario infernal y sin margen de error. Universitario entra en un tramo decisivo de la temporada donde se jugará gran parte de su destino entre la Copa Libertadores y la Liga 1.

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Todo arranca el martes 14 de abril ante Coquimbo Unido en el Monumental, en un duelo clave para encaminar su grupo. Luego, el domingo 19 visitará a FBC Melgar en Arequipa, en uno de los partidos más exigentes del torneo local por la altura de Arequipa y lo complicado del rival.

La seguidilla continúa sin respiro. El miércoles 22 recibirá a Deportivo Garcilaso y el domingo 26 volverá a ser local frente a Alianza Atlético. Cuatro partidos en menos de dos semanas que pondrán a prueba la profundidad del plantel.

Pero el foco internacional vuelve rápidamente. El miércoles 29, Universitario enfrentará a Nacional de Uruguay en Lima, en otro choque determinante por la Libertadores, donde cada punto puede definir la clasificación.

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Universitario anunció que se vendieron todas las entradas en Norte para el partido ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. (Foto: X)

Universitario ante el fixture más exigente que ha tenido

El cierre del maratón será igual de exigente: visita a Juan Pablo II el domingo 3 de mayo en Chongoyape y luego viaje a Chile para medirse nuevamente ante Coquimbo Unido el jueves 7 de mayo.

Así, Universitario afrontará siete partidos en menos de un mes: tres por Libertadores y cuatro por Liga 1, con cuatro en casa y tres como visitante. Un calendario que no solo exige resultados: exige resistencia, jerarquía y un plantel preparado para competir sin pausa.

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Williams Riveros, Caín Fara y Matías Di Benedetto entrenando para los partidos que se vienen. (Foto: Universitario)

Fixture de Universitario

14 de abril – Universitario vs. Coquimbo Unido – Copa Libertadores

19 de abril – Melgar vs. Universitario – Torneo Apertura

22 de abril – Universitario vs. Garcilaso – Torneo Apertura

26 de abril – Universitario vs. Alianza Atlético – Torneo Apertura

29 de abril – Universitario vs. Nacional – Copa Libertadores

3 de mayo – Juan Pablo II vs. Universitario – Torneo Apertura

7 de mayo – Coquimbo Unido vs. Universitario – Copa Libertadores

Datos claves

Universitario jugará siete partidos en menos de un mes entre Libertadores y Liga 1.

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El equipo enfrentará a Coquimbo Unido el 14 de abril y el 7 de mayo.