Se enciende el debate en Universitario tras una escena que no pasó desapercibida en la Copa Libertadores. Durante el minuto de rehidratación ante Deportes Tolima, Aldo Corzo tomó la voz de mando y dio indicaciones a sus compañeros, mientras el técnico Javier Rabanal observaba desde atrás.

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La imagen generó ruido inmediato y quien no dudó en pronunciarse fue Jorge Fossati durante una entrevista para ‘Modo Fútbol’ en el canal de YouTube de ‘Linkeados’. Con su estilo directo, dejó una reflexión que apunta al corazón del liderazgo dentro de un equipo: “Trato de que el jugador cumpla con su rol de jugador y no delegar responsabilidades”.

Lejos de una crítica frontal, Jorge Fossati marcó distancia conceptual. “Me llamó la atención que en ese minuto Aldo Corzo sea la voz cantante”, señaló, dejando claro que la situación le resultó, como mínimo, llamativa dentro de su visión de manejo de grupo.

El trasfondo es potente. La escena abre una discusión sobre los límites del liderazgo dentro del campo y el rol del entrenador en momentos clave. ¿Es una muestra de carácter de Aldo Corzo o una señal de vacío en la conducción desde el banco?

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Aldo Corzo se vistió de técnico durante el Universitario vs. Tolima

En equipos grandes como Universitario, estos detalles no pasan desapercibidos. Más aún en torneos internacionales como la Copa Libertadores, donde cada gesto, cada indicación y cada decisión son analizados al máximo nivel.

Así, las palabras de Jorge Fossati no solo describen una escena, instalan un debate. Porque en el fútbol, el liderazgo se comparte, pero la responsabilidad siempre tiene un dueño.

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🔥🤯 Aldo Corzo dando indicaciones a sus compañeros durante el cooling break en el partido de Tolima vs Universitario en Ibagué #Tolima #Universitario #TolimaVsUniversitario #AldoCorzo #CopaLibertadores2026 pic.twitter.com/Cgl03u7hb1 — ENTRE PERIODISTAS OFICIAL (@entreperiodist) April 8, 2026

¿Qué méritos tuvo Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati ha sido el forjador del tricampeonato de Universitario pues salió campeón en el 2023 y 2025. Además, en su última etapa en el cuadro crema dirigió 32 partidos, ganó 19, empató 8 y perdió 5 con un 67.71%.

¿Hasta cuándo Aldo Corzo tiene contrato con Universitario?

Aldo Corzo tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, tras haber llegado en enero del 2017. Además, ha sido tricampeón con los cremas pues se consagró en las temporadas 2023, 2024 y 2025.

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Datos claves

Aldo Corzo impartió instrucciones tácticas a sus compañeros durante el partido contra Deportes Tolima.

El entrenador Javier Rabanal observaba sin intervenir mientras el jugador asumía el liderazgo vocal.

Jorge Fossati criticó el suceso afirmando que no se deben delegar responsabilidades del técnico.