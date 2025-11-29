Filipe Luis se rindió ante el Monumental tras campeonar en la Copa Libertadores: “Este estadio es…”

En el Estadio Monumental de Ate se vivió por segunda vez la final de una Copa Libertadores. La cual de forma curiosa terminó de la misma forma, con un Flamengo celebrando el título de campeón. Solo que esta vez la diferencia que lo hicieron tras enfrentar a Palmeiras, cuadro que terminó cayendo por el marcador de 1-0.

Filipe Luis fue uno de los protagonistas que estuvo en el Coloso de Ate justamente en ambas finales. En el 2019 ante River Plate lo hizo como jugador, mientras que en este choque contra el ‘Verdao’ estuvo como entrenador. Por esa razón al brasileño se le hace tan especial estar en el país. Así que no dudó en dar su impresión sobre este gran escenario deportivo.

En conferencia de prensa el DT explicó lo que sentía por la ciudad y sobre todo el Estadio Monumental: “La ciudad de Lima es importante para mí dentro de todo lo que logrado con el equipo y la selección. Este estadio es hermoso y forja leyendas”, fue lo que explicó el entrenador dos veces campeón en el Perú.

Filipe Luis en conferencia de Prensa (Foto: X Gerson Cuba).

Flamengo alzó su cuarta Copa Libertadores

Este es un importante triunfo para el cuadro de Flamengo que ha conseguido su cuarta Copa Libertadores en la historia. Siendo el primer equipo de Brasil que logra este número, pues justamente estaba empatado con Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Gremio con 3. Pero este triunfo hizo que se pueda despuntar y ser hasta la fecha, el equipo de Brasil con más Libertadores.

Cabe mencionar que esta misma final se jugó en el año 2021, cuando ambos elencos se vieron en el Estadio Centenario de Uruguay. En aquella oportunidad el conjunto ‘Verdao’ logró imponerse en el tiempo extra por 2-1 y es hasta la fecha la única final que ha perdido el ‘Fla’ en su historia en esta competición.

Eso sí, por lo pronto los primeros tres equipos con más Copa Libertadores siguen siendo de Argentina y Uruguay. El número uno es Independiente con 7 trofeos, lo sigue de cerca Boca Juniors con 6 y por último, Peñarol con 5.

