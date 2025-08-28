En Universitario hubo mucha expectativa por los octavos de final de la Copa Libertadores, pero bastaron sólo unos pocos minutos del primer tiempo para encontrarse con una triste realidad. Es que Palmeiras lo dominó y lo goleó en Perú. Todos los reflectores fueron con Vitor Roque, pero los goles los aportó ni más ni menos que José Manuel ‘Flaco’ López. Este delantero, quien está en su mejor momento, ha sido convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Publicidad

Publicidad

El ‘Flaco’ López, ex Lanús y pretendido hace poco tiempo por River Plate, se despachó con dos goles en el 0-4 de Palmeiras ante Universitario en el estadio Monumental. La ida fue una pesadilla para los dirigidos por Jorge Fossati y el aporte del atacante argentino fue fundamental.

Su buena química con Vitor Roque le permitió ganarse el puesto de titular en el ‘Verdao’ y, recientemente, también destacó la confianza de parte de su entrenador Abel Ferreira. Está en su mejor momento y, por eso, apareció la oportunidad de la Selección Argentina.

Publicidad

Publicidad

Durante la serie ante la ‘U’ ya había estado en la pre-convocatoria. Finalmente, en las últimas horas, se confirmó su llamado definitivo y será parte del seleccionado argentino de Lionel Scaloni. Evidentemente, esa serie ante Universitario le sirvió para convencer al seleccionador campeón del mundo.

La alegría del ‘Flaco’ López por la convocatoria y la importancia de Abel Ferreira

Para un delantero que jugó en el Torneo Regional Amateur en Argentina y llegar a la Selección representa un mérito incuestionable. Por eso, para cuando se enteró de la convocatoria, el ‘Flaco’ López no se lo esperaba y lo confesó en una entrevista con F3 en ESPN.

“Contentísimo. Me agarró medio de sorpresa, pude hablar con mi familia primero cuando salió la prelista. Me explotó el celular. Hoy también, el teléfono explotado de nuevo. Una alegría tremenda”, confesó. Un delantero humilde, de Corrientes, quien sabe lo que es venir de abajo para llegar a cumplir sus objetivos.

Publicidad

Publicidad

ver también DT de Palmeiras dio rotundo calificativo al juego de Universitario en Brasil: “No puede pasar…”

Y en gran parte, su gran presente se lo debe al entrenador que confió en su llegada. Abel Ferreira es parte fundamental de los éxitos de Palmeiras en el último tiempo y López lo destacó. “Siempre nos da mucha seguridad. Me trató de diez desde que llegué, de mejorarme todo lo que pudo. Siempre buscó potenciarme y sacar lo mejor de cada uno como equipo“, destacó.

Pese a que en ciertos momentos no tuvo continuidad y hasta se deslizó la chance de una salida a River, el delantero destacó que su entrenador siempre le fue de frente. “Él siempre me dejó muy claro lo que quería de mí y el futuro que el club tenía para mí. El club hizo un gran esfuerzo para que me quedara, y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión”, dijo.

El futuro del Flaco López, Selección Argentina y ¿la chance de Europa?

El ‘Flaco’ López se integrará próximamente a los entrenamientos de la Selección Argentina una vez que cumpla su próximo partido con Palmeiras, ni más ni menos que el clásico ante Corinthians. Luego, será tiempo de estar con la ‘Albiceleste’, una experiencia por de más nueva y donde podrá volver a cruzarse con Lionel Messi.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que el ‘Verdao’ supo enfrentar a Inter Miami recientemente en el Mundial de Clubes, aunque López no pudo intercambiar palabras con Messi. Ahora, será su compañero, precisamente, en lo que será su despedida de las Eliminatorias Sudamericanas.

La oportunidad de jugar con la Selección Argentina también puede ser un buen trampolín para López en uno de sus otros sueños por cumplir en su carrera. “¿Europa? Es un sueño que tengo personalmente. No me vuelve loco irme, pero sí sería lindo en algún momento, aunque estoy contento en Palmeiras, cerca de mi familia y disfrutando del fútbol, que es lo más importante. Hoy me siento bien, más adelante veremos. Si llega algo, se analizará”, cerró.