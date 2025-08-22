Universitario logró lo que nadie pudo hacer en los últimos siete partidos de Palmeiras por la Copa Libertadores: robarle un empate y no dejarle anotar un gol. Si bien el dato es hoy una mera estadística, el técnico Abel Ferreira no le quitó el ojo al juego del plantel peruano y dio un fuerte comentario.

Y es que si bien Palmeiras estaba con medio cuerpo en los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de ganar 4-0 a Universitario en Lima, el técnico Abel Ferreira no quería saber de relajos en su plantel, pero lastimosamente todo eso pasó y se quejó fuerte en conferencia de prensa.

“Ya había advertido sobre la competitividad de Universitario. El 4-0 de la ida fue positivo, pero quizá dio la impresión de que el partido ya estaba decidido. Y, subconscientemente, eso perjudicó”, comentó el técnico Abel Ferreira luego del empate sin goles entre Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.

No bajando la intensidad de su discurso, Abel Ferreira siguió analizando el cotejo: “Hoy hubo demasiados pases laterales y poca agresividad. Dije en el descanso que necesitábamos ser más intensos. ¿Viste a Roque salir con calambres? En el último partido, me criticaron por sacarlo antes de tiempo. La verdad es que la ventaja quizá nos distrajo un poco y eso no puede pasar”, cerró el entrenador de Palmeiras.

¿Cuánto dinero ganó Universitario en la Copa Libertadores?

Universitario ganó casi cinco millones de dólares por su participación en la Copa Libertadores 2025. Jugando seis partidos por la fase de grupos y dos por la llave de octavos de final, el cuadro crema recibió una importante suma.

Hay que recordar que Universitario llegó hasta octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Por ende, jugó ocho partidos en total por el certamen internacional. Además, el cuadro crema recaudó 2 millones de dólares por cada cotejo que tuvo de local, es decir sumó otros ocho millones en promedio.

¿Cómo quedó el partido entre Universitario vs. Palmeiras?

Universitario no pudo ante Palmeiras y perdió por un global de 4-0 por la Copa Libertadores. Quedando eliminado en la llave de octavos de final, el resultado de ida fue un letal 4-0 en contra, mientras que en la vuelta logró un digno 0-0 en Brasil.

¿Universitario ha sido campeón de la Copa Libertadores?

Universitario todavía no ha sido campeón de la Copa Libertadores. La mejor participación de Universitario fue en 1972 cuando llegó a la final, pero perdió ante Independiente por 2-1 con un doblete de Eduardo Maglioni para los argentinos y un tanto de Percy Rojas para los peruanos.

