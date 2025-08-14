Jorge Fossati explotó: se hartó de Universitario y señaló al culpable de la goleada de Palmeiras

El técnico Jorge Fossati mostró un semblante trágico en la conferencia de prensa post derrota de Universitario. Si bien perdió 4-0 ante Palmeiras por la ida de la Copa Libertadores, el entrenador entendía la complejidad del rival, pero nunca esperó un resultado así. Dejándolo claro con sus palabras, el ‘Nonno’ señaló al gran culpable de la caída.

Publicidad

Publicidad

Haciendo primero un análisis de lo que pasó entre Universitario y Palmeiras, Jorge Fossati trató de explicar cómo sucedieron los goles de la visita. Diciendo que el primer tiempo fue extraño, el entrenador le quitó responsabilidad al colectivo.

“Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, hoy cometimos errores que no solemos cometer. Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo ni en el plano local ni internacional”, explicó Jorge Fossati en un primer momento.

Luego, hablando de las responsabilidad, Jorge Fossati cargó con toda la culpa de la derrota de Universitario por 4-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores: “El responsable soy yo, no entraré en más detalles porque parecería que me lavo las manos. Los jugadores han demostrado innumerables veces su calidad”, cerró el técnico de 72 años.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

ver también Martín Pérez Guedes al borde de las lágrimas: el triste mensaje al hincha de Universitario tras goleada de Palmeiras

¿Qué resultado necesita Universitario para seguir en la Copa Libertadores?

Universitario necesita revertir un 4-0 ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. Mostrándose el objetivo como más que imposible, si el cuadro crema gana por más de cinco goles, pasa directamente. Si pierde, empata o gana solo por tres goles, queda eliminado.

Publicidad

Publicidad

ver también Pumas le encontró un nuevo club a Piero Quispe: sería el fichaje estrella y seguiría en México