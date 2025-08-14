Es tendencia:
Jorge Fossati explotó: se hartó de Universitario y señaló al culpable de la goleada de Palmeiras

Jorge Fossati estuvo visiblemente afectado en la conferencia tras la goleada de Palmeiras por 4-0 a Universitario.

Fossati habló tras goleada de Palmeiras a Universitario.
© Producción Bolavip.Fossati habló tras goleada de Palmeiras a Universitario.

El técnico Jorge Fossati mostró un semblante trágico en la conferencia de prensa post derrota de Universitario. Si bien perdió 4-0 ante Palmeiras por la ida de la Copa Libertadores, el entrenador entendía la complejidad del rival, pero nunca esperó un resultado así. Dejándolo claro con sus palabras, el ‘Nonno’ señaló al gran culpable de la caída.

Haciendo primero un análisis de lo que pasó entre Universitario y Palmeiras, Jorge Fossati trató de explicar cómo sucedieron los goles de la visita. Diciendo que el primer tiempo fue extraño, el entrenador le quitó responsabilidad al colectivo.

“Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, hoy cometimos errores que no solemos cometer. Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo ni en el plano local ni internacional”, explicó Jorge Fossati en un primer momento.

Luego, hablando de las responsabilidad, Jorge Fossati cargó con toda la culpa de la derrota de Universitario por 4-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores: “El responsable soy yo, no entraré en más detalles porque parecería que me lavo las manos. Los jugadores han demostrado innumerables veces su calidad”, cerró el técnico de 72 años.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

¿Qué resultado necesita Universitario para seguir en la Copa Libertadores?

Universitario necesita revertir un 4-0 ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. Mostrándose el objetivo como más que imposible, si el cuadro crema gana por más de cinco goles, pasa directamente. Si pierde, empata o gana solo por tres goles, queda eliminado.

