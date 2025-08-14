Martín Pérez Guedes al borde de las lágrimas: el triste mensaje al hincha de Universitario tras goleada de Palmeiras

Fue uno de los pocos que habló en Universitario tras la goleada de Palmeiras. Martín Pérez Guedes se detuvo en zona mixta y reflexionó sobre la caída 4-0 por la Copa Libertadores. Visiblemente afectado por el resultado, el volante no ocultó su tristeza y hasta le brillaban los ojos con cada declaración que daba.

Afectado por el resultado del partido ante Palmeiras, Martín Pérez Guedes no se quitó responsabilidad y asumió la derrota de forma honesta. También le mandó un mensaje al hincha de Universitario, que en estos momentos es el más dañado.

“Es difícil analizar el partido. No queda otra que dar vuelta a la página pues jugamos en tres días. El hincha estuvo increíble y no era lo que esperábamos. Hay que seguir, no queda otra”, comentó Martín Pérez Guedes en zona mixta.

Siguiendo respondiendo a las preguntas de la prensa, el volante reveló que el plantel ahora piensa en Sport Huancayo: “El grupo siempre le mete para adelante. Ahora hay que seguir, dar vuelta a la página y tenemos que jugar el domingo un partido”, cerró Martín Pérez Guedes.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

¿Qué resultado necesita Universitario para seguir en la Copa Libertadores?

Universitario necesita revertir un 4-0 ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. Mostrándose el objetivo como más que imposible, si el cuadro crema gana por más de cinco goles, pasa directamente. Si pierde, empata o gana solo por tres goles, queda eliminado.

