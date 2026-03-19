Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que Universitario de Deportes conoció quiénes serán sus rivales en el torneo más prestigioso de la Conmebol. A los ‘Cremas’ les tocó el Grupo B de competencia y tendrá viajes a Uruguay, Chile y Colombia.
Cabe resaltar que, la ‘U’ llegó al torneo como Perú 1 tras consagrarse campeón de la última Liga 1, lo que lo ubicó en el Bombo 2 del sorteo. Por esta razón, no pudo coincidir en su grupo con equipos como Lanús, Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar y Cruzeiro.
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Del mismo modo, tampoco tenía la posibilidad de enfrentarse a Cusco FC por ser un equipo del mismo país. En tanto, sí le podía haber tocado Sporting Cristal debido a que éste vino de la fase preliminar. A continuación, conoce toda la información y los contrincantes del cuadro ‘crema’ en esta etapa del certamen.
Estos fueron los bombos de la Copa Libertadores 2026
- Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).
- Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
- Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).
- Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL) y Independiente Medellín (COL).
Universitario se defiende para que no castiguen el Estadio Monumental previo al clásico con Alianza Lima
Este es el grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y le tocó como rivales Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.
En resumen, así quedó el Grupo B:
- Nacional (Uruguay)
- Universitario (Perú)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Deportes Tolima (Colombia)
Así quedaron todos los grupos de la Copa Libertadores 2026
- GRUPO A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco FC (Perú), Independiente Medellín (Colombia).
- GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia).
- GRUPO C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina).
- GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador).
- GRUPO E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).
- GRUPO F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).
- GRUPO G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).
- GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026
Universitario tendrá que debutar como visitante, pero luego le tocarán dos partidos de local en donde deberá hacerse fuerte. Luego, le tocarán otros dos encuentros de visita y cerrará en casa. Así es el fixture para el conjunto ‘crema’:
- Fecha 1: visita a Deportes Tolima (en Ibagué, Colombia).
- Fecha 2: local ante Coquimbo Unido.
- Fecha 3: local ante Nacional.
- Fecha 4: visita a Coquimbo Unido (en Coquimbo, Chile).
- Fecha 5: visita a Nacional (en Montevideo, Uruguay).
- Fecha 6: local ante Deportes Tolima.
Datos claves
- Universitario de Deportes enfrentará a Nacional, Coquimbo Unido y Deportes Tolima en el Grupo B.
- Copa Libertadores 2026 sorteó este jueves sus ocho grupos con equipos de toda Sudamérica.
- Perú 1 es la condición clasificatoria de Universitario tras ganar la última Liga 1.