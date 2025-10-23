Es tendencia:
Copa Libertadores

¿Lima pierde la final de la Copa Libertadores 2025? CONMEBOL debe tomar una decisión

¿La capital peruana no será sede de la final de Copa Libertadores 2025? Aparecieron novedades al respecto, y CONMEBOL, debe comunicar pronto.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

¿Lima perderá la final única de la Copa Libertadores 2025?
© Getty¿Lima perderá la final única de la Copa Libertadores 2025?

La final única de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025, programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, se encuentra en vilo. Lo que se vislumbraba como una oportunidad para la capital peruana de redimirse organizativamente, tras la emergencia de 2019, ahora enfrenta serias amenazas. La principal inquietud radica en la inestabilidad política y el reciente decreto de Estado de Emergencia en Lima y Callao, una medida que ha generado gran preocupación en la CONMEBOL.

¿Lima pierde la final de la Copa Libertadores 2025?

Aunque el presidente Alejandro Domínguez intentó disipar los rumores a mediados de octubre, ratificando a Lima como sede, el Estado de Emergencia actual intensifica la presión sobre el organismo. La prioridad de la CONMEBOL es garantizar la seguridad de jugadores, delegaciones y, especialmente, de los miles de aficionados que se desplazarían para el evento.

La Copa Libertadores y su trofeo del 2018. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Ante este panorama incierto, ha surgido una propuesta concreta: Brasilia. El gobernador del Distrito Federal de Brasil, Ibaneis Rocha, ha ofrecido públicamente su ciudad como alternativa, destacando su “extensa red hotelera, infraestructuras urbanas y servicios de calidad”, así como su “consolidada experiencia” en la organización de grandes eventos deportivos internacionales.

CONMEBOL debe tomar una decisión pronto

La CONMEBOL ya ha enfrentado dilemas similares. En 2019, la final se trasladó de Santiago de Chile a Lima debido al estallido social. Este precedente demuestra la disposición del organismo a realizar cambios drásticos si las circunstancias de fuerza mayor y orden público lo exigen, priorizando siempre la seguridad.

Un cambio de sede tendría un impacto significativo en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Universitario de Deportes y en los aficionados que ya han organizado su viaje. Otras posibles sedes, siguiendo los protocolos de emergencia de la CONMEBOL, podrían ser la capital de la edición anterior, como Buenos Aires u otra ciudad brasileña, aunque el ofrecimiento explícito de Brasilia le otorga una ventaja.

Lima por ahora no pierde la gran final

La decisión recae ahora en la CONMEBOL, con el tiempo apremiando a menos de un mes de la final. El organismo debe elegir entre mantener su compromiso con Lima, esperando una rápida estabilización de la situación, o activar un plan de contingencia para asegurar un entorno seguro. La determinación, esperada en breve, definirá si Lima acoge por segunda vez una final única o si la Copa Libertadores 2025 se muda a Brasil.

