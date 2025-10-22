Volvió el Cyborg: Jeriel de Santis marcó golazo en Venezuela y Caracas FC sueña con un nuevo título

Uno de los delanteros que estaban pasando desapercibido en los últimos meses en el extranjero es Jeriel De Santis. El delantero del Caracas FC estuvo un tiempo sin dar noticias, pero en la pelea por el título de Venezuela apareció para que su equipo logre ganar un partido vital para pensar en poder coronarse campeón este 2025.

La liga de Venezuela se encuentra en la etapa final y la pelea por el título se ha dividido en 2 grupos de 4 equipos. En este caso, a los ‘Rojos del Ávila’ le tocó con su clásico rival, el Deportivo Táchira, conjunto con el cual tuvieron un duelo de antología que acabó con una definición de último momento por la fecha dos de la fase de grupos.

En este partido el ‘Carrusel Aurinegro’ fungió de local, pero se encontró a un recio conjunto de Caracas FC. Jeriel De Santis justamente sería el primero en anotar con una gran definición por medio de un penal a los 22 minutos. Poniendo a su equipo adelante en condición de visitante en el partido.

Así fue el gol de Jeriel De Santis contra Deportivo Táchira:

Pero tras la anotación, casi de inmediato Maurice Cova puso el empate a los 28. No sería hasta el segundo tiempo que se volvería a ver un gol, otra vez la visita adelante por medio de José Hernández Chávez, pero Adalberto Peñaranda empató a los 74 por medio de un penal. Cuando parecía que se daría un nuevo empate, Daniel Rivillo logró el 2-3 final a los 94 minutos.

¿Jeriel De Santis volverá a Alianza Lima?

Según lo que se conoce, Jeriel De Santis se encuentra a préstamo desde Alianza Lima. Se esperaría que pueda volver a final de año y así pueda competir con los delanteros actuales para tener un puesto. Pero hay una información que se ha conocido que podría cambiarlo todo con respecto a su futuro.

Resulta que en el Caracas FC no estaría a préstamo, sino que ya sería un jugador de este club. Lo que se ha podido conocer mediante Transfermarkt es que tiene contrato con los ‘Rojos del Ávila’ hasta finales del año 2026. Su contratación se habría dado el 01 de julio de este año y a coste cero, pero es algo que no se informó.

Jeriel de Santis en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Lo curioso es que Franco Navarro habló de De Santis justo a finales del mes de julio, por lo que la información todavía no es tan clara. Se espera próximamente se pueda llegar a esclarecer más este tema.

“De Santis me parece un jugador que tiene condiciones interesantes, ha hecho goles en la Sudamericana, es uno de los goleadores en Venezuela, es joven. Sé que fue duro su paso por Alianza por la responsabilidad que le tocó asumir pero es un jugador interesante, no está descartado”, fueron las palabras de Navarro.

