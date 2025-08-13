Lista de convocados y alineación de Universitario ante Palmeiras por la ida de los octavos de Copa Libertadores 2025

Universitario tiene todo listo para lo que será el partido más importante de este año en el estadio Monumental. Es que el equipo de Jorge Fossati enfrenta a Palmeiras de Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. A continuación, los detalles y todo sobre cómo llega el equipo ‘crema’.

La ‘U’ tiene una gran oportunidad para hacer historia en esta Libertadores. Atrás quedó un duro grupo en donde terminó segundo, por detrás de River Plate, pero superando a Independiente del Valle y a Barcelona SC, ambos de Ecuador. Lo que se le viene ahora es el desafío más importante.

Es que en octavos debe enfrentar a un Palmeiras de Brasil, que llega como claro candidato, no sólo en la serie sino también para quedarse con el título de la Libertadores. A su vez, el ‘Verdao’ viene de quedarse con su grupo ganando todos sus partidos ante Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal.

Los ‘cremas’ llegan en buen estado anímico, como líder del Torneo Clausura 2025 y habiendo ganado el Apertura en la Liga 1 de Perú. Por su parte, los brasileños llegan con algunos cuestionamientos para el entrenador Abel Ferreira, esto luego de la eliminación de la Copa de Brasil, a manos de Corinthians.

Lista de convocados de Universitario ante Palmeiras

Arqueros: Sebastián Britos – Aamet Calderón – Miguel Vargas.

Defensores: Williams Riveros – Anderson Santamaría – Matías Di Benedetto – Paolo Reyna – Hugo Ancajima – José Carabalí – Aldo Corzo – César Inga.

Mediocampistas: Jesús Castillo – Jairo Vélez – Gabriel Costa – Horacio Calcaterra – Martín Pérez Guedes – Jairo Concha – Rodrigo Ureña – Jorge Murrugarra – Andy Polo.

Delanteros: José Rivera – Diego Churín – Edison Flores – Álex Valera.

La alineación de Universitario ante Palmeiras

Como se pudo ver en la lista de convocados, Jorge Fossati cuenta con todos sus jugadores a disposición para enfrentar a Palmeiras. De esta forma, recuperó a Diego Churín, quien no estuvo en los últimos partidos, al mismo tiempo que Aldo Corzo y Edison Flores volverán al once titular.

La alineación de Universitario para el partido de ida tendrá a Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Álex Valera.

