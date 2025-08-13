No estará ante Universitario, pero Palmeiras ya lo extraña: lo quieren en Europa y lo ponen a la altura del presidente

Universitario de Deportes se alista para recibir a Palmeiras en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Si bien es cierto el poderío del equipo brasileño genera preocupación a cualquier rival, lo concreto es que desde ya extrañan en demasía a un jugador letal que hace pocas semanas fue vendido y que ahora mismo parece que genera idolatría en su nuevo club: Benfica.

Nos referimos a Richard Ríos, volante colombiano de 25 años que la rompió en Palmeiras y que actualmente parecer haber encontrado su lugar en el mundo en una de las instituciones más grandes de Portugal. Recientemente viene compitiendo en Benfica y en el marco de la llave ante Niza por la tercera ronda de la UEFA Champions League fue que su presencia ocasionó enorme tendencia.

Fuente: Getty Images.

Gracias al buen nivel que está mostrando en sus primeras apariciones y al estilo de juego que muestra en el campo de juego, incluso Richard Ríos viene siendo comparado con el histórico Rui Costa, quien en el presente es presidente de Benfica. Distintos medios portugueses están alentando esta premisa y vaya que en Palmeiras se retuercen del tremendo crack que vendieron hace unas semanas.

¿Richard Ríos es el nuevo Rui Costa de Benfica?

“Los puristas sin duda perdonarán esta audacia, pero la forma en que este colombiano se mueve por el campo, especialmente con el balón bajo control y la cabeza bien alta, recuerda a cierto número ’10’ que ayudó a forjar la historia del Benfica e incluso es presidente hoy”; destacó el reconocido portal deportivo ‘A Bola‘ en una de sus últimas publicaciones, además de darle 5 puntos al volante.

Fuente: Fuente: SL Benfica

Pero no todo quedó ahí. El nombre de Richard Ríos aún persiste como una de las grandes figuras que puede hacer historia en Benfica. “¡Tranquilos! No hablábamos de rendimiento, sobre todo porque no era especialmente rendidor este martes. Pero hay ciertas maneras de jugar que hacen sospechar que hay una estrella ahí”. Es así que el alma futbolera de Rui Costa vive ahora en el nombre del cafetero.

Fuente: SL Benfica

El llamativo gesto que recibió Richard Ríos en UEFA Champions League

En pleno partido que disputaron Benfica vs. Niza por la tercera ronda de la UEFA Champions League, Richard Ríos recibió el cariño de los hinchas del equipo portugués. De manera manera muy singular, un pequeño aficionado se metió al campo de juego para abrazar a su nuevo ídolo y a pesar de que automáticamente ingresó la seguridad del evento, queda clarísimo que el colombiano ya empezó a ocasionar este clase de muestras tan explicitas de afecto.

Fuente: Diario AS

Día, hora y canal del Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

Universitario de Deportes se enfrenta a Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate el próximo jueves 14 de agosto a las 19:30 hora local por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En cuanto a la transmisión oficial, se podrá disfrutar a través de las señales de ‘ESPN’ y a la plataforma digital ‘Disney+’. Además, gozarás del minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú’.

Fuente: Universitario

