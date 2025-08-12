El impactante dato que podría llevar a Universitario a eliminar a Palmeiras en la Copa Libertadores 2025

Universitario se enfrenta al reto más gigante de sus últimos años: jugar ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Si bien ya logró el objetivo de superar la fase de grupos, ahora los cremas quieren seguir avanzando, pero tendrán un complicado rival.

Pero no todo está perdido pues si bien Palmeiras sobre el papel es el amplio favorito, lo cierto es que hay un dato que da esperanza a Universitario y podría determinar que elimine al cuadro de Brasil de la Copa Libertadores 2025.

Más allá de que Palmeiras es el segundo equipo más caro de la Copa Libertadores 2025 (vale 188,95 millones de euros) y que Universitario es el más barato (cuesta 13,45 millones de euros), la lucha entre David y Goliat ya comenzó.

Además, en el recuento de partidos que han tenido por la Copa Libertadores, Palmeiras venció 5 veces a Universitario, mientras que los cremas solo ganaron en una ocasión. Pero aquí está el detalle, y el dato que le da ventaja al cuadro del técnico Jorge Fossati, Universitario nunca perdió un partido de Copa Libertadores en el mes de agosto.

El anuncio de Universitario y su duelo ante Palmeiras por Libertadores. (Foto: Universitario)

La ventaja que tendrá Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

Según la estadística, Universitario nunca perdió cuando jugó en agosto por la Copa Libertadores 2025. Siendo cuatro partidos los que están en los registros, el cuadro crema acumula tres empates y un triunfo.

Es más, de todos esos cuatro partidos, Universitario logró empatar ante conjuntos de Brasil. Ahora, con el duelo ante Palmeiras en la mira, los dirigidos por Jorge Fossati no quieren romper su racha, van con todo por el triunfo en Lima y posterior clasificación en Sao Paulo.

Partidos de Universitario en agosto en la Copa Libertadores

02/08/1985 – Universitario 1-1 El Nacional

03/08/1988 – Universitario 2-0 Alianza Lima

23/08/1988 – Sport Recife 0-0 Universitario

26/08/1988 – Guaraní 1-1 Universitario

¿A qué hora y en qué canal ver Universitario vs. Palmeiras?

El partido entre Universitario vs. Palmeiras se jugará el jueves 14 de agosto desde las 7:30 PM. El duelo es válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y se dará en el estadio Monumental de Ate.

