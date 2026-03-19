Lo confirmó Alejandro Domínguez: esta es la ciudad donde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmó que la ciudad de Montevideo será la sede para la final de la Copa Libertadores 2026. En la previa al sorteo de la fase de grupos, el dirigente informó que la capital uruguaya tendrá la definición única del certamen más importante del continente. También se ratificó a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026.

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Montevideo tendrá la final de la Copa Libertadores 2026, aunque no quedó confirmado en qué estadio de la ciudad uruguaya se disputará dicho encuentro. Por supuesto, hay recintos candidatos, pero todo dependerá también de qué equipos lleguen a dicha instancia.

¿En qué estadio de Montevideo se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

El Estadio Centenario pasa a ser el máximo candidato a albergar la final de la Copa Libertadores 2026, aunque dependerá también de la cantidad de gente que movilice el encuentro y lo que defina, por supuesto, Conmebol. El Campeón del Siglo y el Gran Parque Central también son opciones.

Vista aérea del Estadio Centenario de Montevideo (Getty Images).

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Cabe recordar que el Estadio Centenario de Montevideo ya tuvo una final de Copa Libertadores. Fue en la edición 2021 que Palmeiras le ganó 2-1 a Flamengo, una definición también marcada por las condiciones sanitarias y la pandemia del Covid-19.

La final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla

A su vez, también se confirmó a Barranquilla como sede para la final de la Copa Sudamericana 2026. Es la primera vez que el segundo certamen continental de Conmebol disputa una definición en Colombia.

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El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez apunta a ser el recinto para la definición de la Sudamericana. Se trata de la cancha más importante de la ciudad colombiana, que cuenta con capacidad para poco más de 46 mil espectadores.

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