CONMEBOL designó a polémico árbitro para el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

La Conmebol oficializó la nómina arbitral para la segunda jornada de la Copa Libertadores, en la que Ramón Abatti fue asignado para dirigir el duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido.

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En la lista difundida por la Confederación Sudamericana, se detalla que el árbitro principal contará con el apoyo de Rodrigo Correa y Víctor Imazu como asistentes, mientras que Matheus Candacan cumplirá la función de cuarto juez.

El equipo arbitral se completará con Wagner Reway, quien estará a cargo del VAR, junto a su asistente Marco Fazekas. Además, César Mongrut será el asesor de los jueces.

¿Quién es Ramón Abatti?

Ramón Abatti, árbitro brasileño de 36 años, ya cuenta con antecedentes dirigiendo a equipos peruanos: estuvo en el Sporting Cristal vs Coquimbo Unido y también en el Alianza Lima vs U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

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Lo más llamativo de su trayectoria es que en 2025 fue separado de la Comisión de Árbitros de Brasil tras decisiones tomar polémicas en el duelo entre Sao Paulo y Palmeiras.

¿Cuándo juega Universitario vs Coquimbo Unido?

El choque entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido por la segunda jornada de fase de grupos de la Copa Libertadores se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril a las 21:00 horas de Perú en el estadio Monumental.

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Recordemos que, el cuadro ‘crema’ igualó 0-0 con Deportes Tolima, mientras que el elenco chileno empató 2-2 ante Nacional de Uruguay. Por ello, este partido será clave para ambos en su objetivo de avanzar de ronda.

DATOS CLAVES

El brasileño Ramón Abatti fue designado para dirigir el duelo entre Universitario y Coquimbo Unido.

El partido por Copa Libertadores se jugará el martes 14 de abril a las 21:00 horas.

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