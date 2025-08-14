Los mejores memes y comentarios se burlan de Universitario tras vergonzosa goleada de Palmeiras

Palmeiras le propinó una goleada humillante a Universitario en sólo 30 minutos del primer tiempo. El 3-0 dejó en evidencia la diferencia de jerarquías y los problemas en defensa del equipo de Jorge Fossati con varios apuntados. En el segundo tiempo, el resultado se extendió al 4-0, lo que provocó muchas burlas contra el equipo ‘crema’.

En 12 minutos, el ‘Verdao’ ya ganaba por 2-0 por los goles de Gustavo Gomez, de penal, y de José ‘Flaco’ López. Vitor Roque se sumó con el 3-0 a los 30 minutos. En todas las jugadas quedaron pagando los tres defensores de la ‘U’: Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. En la segunda parte, el delantero argentino se sumó nuevamente con su doblete personal y el 4-0.

Ante esta actuación tan floja de la ‘U’, vigente campeón peruano, aparecieron muchos comentarios con burlas y memes de parte de hinchas de Alianza Lima y de otros aficionados peruanos y de Sudamérica.

Los mejores memes contra Universitario

Muchos de estos comentarios, en tono de burla, apuntaron contra el hincha ‘crema’, contra los jugadores y algunas menciones incluso al poderío de Palmeiras, con Vitor Roque como principal figura.

Por otra parte, los hinchas de Alianza Lima se desquitaron por ciertas polémicas arbitrales en su contra. Por eso, hubo menciones a algunos árbitros, a quienes acusaron de ser “los mejores hombres” de la ‘U’.

Hinchas de Alianza Lima se burlan de los de Universitario (X @potrillo_1901).

Las burlas a Universitario por la goleada de Palmeiras (X @AllTheRage9).

Las burlas a Universitario (X @ErrorArbitralTR).

Las burlas continúan para Universitario (X @iChibolo).

Vitor Roque, también protagonista de los memes y las burlas a la ‘U’ (X @izzyawesomee).