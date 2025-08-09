Es tendencia:
Palmeiras sumaría un refuerzo desde la Premier League a pocos días de enfrentar a Universitario por Copa Libertadores￼

El conjunto brasileño busca soluciones en el arco antes de lo que será su visita a Lima por el torneo continental.

Por Nicole Cueva

Palmeiras buscaría fichar al portero Carlos Miguel.
© DifusiónPalmeiras buscaría fichar al portero Carlos Miguel.

En plena cuenta regresiva para el choque ante Universitario por los octavos de final de la Copa Libertadores, Palmeiras analiza mover el mercado con un refuerzo desde Inglaterra.

El club brasileño estaría interesado en el arquero Carlos Miguel, del Nottingham Forest, como posible reemplazo de Weverton, criticado por su bajo nivel en los últimos partidos.

De acuerdo con información del portal brasileño IG Esporte, el equipo ‘paulista’ ya habría establecido contacto con el entorno del portero de 25 años, aunque aún no se ha presentado una propuesta formal.

¿Qué se sabe del presente de Carlos Miguel?

Carlos Miguel, exjugador de Corinthians, no ha tenido la oportunidad de sumar muchos minutos en el Nottingham Forest y aparece en la lista de jugadores transferibles.

A pesar de tener contrato hasta 2028, el guardameta brasileño estaría dispuesto a cambiar de club para obtener continuidad. Su experiencia reciente en el Brasileirao y sus condiciones físicas lo ponen en el radar del ‘Verdao’.

Nottingham Forest FC - Forest complete signing of Carlos Miguel

Palmeiras llegará con dudas en el arco para visitar el Monumental

El conjunto brasileño enfrentará a Universitario el próximo 14 de agosto en Lima, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien parte como favorito en la llave, el presente de su portero titular ha encendido las alarmas, y la posible llegada de Carlos Miguel podría sacudir el once inicial de Abel Ferreira.

La ‘U’, por su parte, se prepara para uno de los partidos más importantes de su temporada, con el objetivo de dar el golpe en casa y llegar con ventaja al duelo de vuelta en Sao Paulo.

nicole cueva
Nicole Cueva
