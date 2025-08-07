Palmeiras recibe inesperada recompensa desde el Balón de Oro de cara a duelo ante Universitario

Palmeiras y Universitario disputarán uno de los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Para los ‘cremas’ será un duelo muy difícil por tratarse de un oponente brasileño, que cuenta con mejor presupuesto y, se presume, con mayor jerarquía. De hecho, recientemente, esto quedó reflejado a nivel mundial y dejó expuesto al conjunto peruano.

El ‘Verdao’ no atraviesa un buen momento deportivo. Viene de quedar afuera de la Copa de Brasil a manos de su clásico, Corinthians, y con muchas críticas a su entrenador Abel Ferreira. Mientras trata de superar este presente complicado, el nombre del conjunto paulista apareció a nivel mundial.

Es que este jueves 7 de agosto se conocieron las nominaciones para la gala del Balón de Oro. Apareció un futbolista de Palmeiras que está como candidato en una de las categorías de los premios que se entregarán en la velada del 22 de septiembre en París.

Estêvão Willian, nominado al Trofeo Kopa como parte del Balón de Oro

Si bien ahora forma parte del plantel del Chelsea, debido a la venta cerrada hace ya bastante tiempo por 40 millones de euros (con complementos llegaría a 60 millones), Estêvão Willian fue nominado y Palmeiras apareció como crédito debido a que formó parte de este equipo en el período que France Football tuvo en cuenta para las elecciones. El joven brasileño es candidato al Trofeo Kopa, al mejor jugador Sub 21.

Estêvão, nominado al Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro (X @ballondor).

Para todos los premios del Balón de Oro, los organizadores tuvieron en cuenta el período comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025 para definir a los nominados en cada categoría. En el caso del joven brasileño, el hecho de que ya forme parte de los ‘Blues’ y sus buenos destellos en el Mundial de Clubes con el ‘Verdao’ le dieron esa chance de pelear por el Trofeo Kopa.

¿Podrá ganar el premio? Parece muy difícil que tenga oportunidades de triunfo. Es que los favoritos al premio son Désiré Doué del PSG y Lamine Yamal del FC Barcelona, en caso de que los organizadores quieran repetir al ganador del 2024.

Estêvão Willian no estará ante Universitario

El ciclo de Estêvão Willian en Palmeiras culminó con la disputa del Mundial de Clubes. De hecho, en cuartos de final, cayó ante el Chelsea, nuevo equipo de este joven brasileño. Así, no podrá estar a disposición para el cruce ante Universitario por octavos de final de Copa Libertadores.

Estêvão terminó la Copa Libertadores con 5 partidos disputados (383 minutos) en donde marcó 4 goles y dio una asistencia.

