¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante 2 de Mayo en la ida de la primera fase de Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima comienza su camino en la Fase 1 de la Copa Libertadores y tendrá como primer rival al 2 de Mayo. Sabiendo que la ida será en condición de visita, el cuadro del técnico Pablo Guede se alista a sumar en Paraguay para luego resolver la llave en Matute por la vuelta.

Publicidad

Publicidad

Pero el cotejo no será para nada fácil pues 2 de Mayo ha mostrado ser un equipo muy unido, con grandes jugadores e incluso podría dar la sorpresa, más el apoyo de su gente en el estadio Río Parapití.

Por eso Alianza Lima no se confía y sabe que tiene que conseguir un triunfo en condición de visita para cerrar todo más tranquilo en Matute. Ahora veamos todos los escenarios que se podrían dar en el partido y los resultados que podría tener el plantel peruano.

Hay que recordar que el partido de Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y gratis por YouTube. De igual manera, la transmisión oficial se podrá seguir vía ESPN y Disney+.

Publicidad

Publicidad

Alianza va con todo ante el triunfo frente a 2 de Mayo. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Bien, sabiendo que la llave es de ida y vuelta, Alianza Lima todavía tendrá que afrontar su partido por la vuelta en condición de local. Ante esto, si es que Alianza Lima gana ante 2 de Mayo, solo necesitará empatar en la vuelta para seguir en la Copa Libertadores.

ver también Pronósticos 2 de Mayo vs Alianza Lima: la fórmula que buscan repetir los Íntimos

Mientras que si empata, tendrá que ganar sí o sí en la vuelta, si quiere evitar penales. Mientras que si pierde, en la vuelta tendrá que ganar sí o sí, sino será eliminado.

Publicidad

Publicidad

Alianza anunció así su partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué jugadores de Alianza Lima se pierden la vuelta ante 2 de Mayo en Matute?

Alianza Lima no contará con Jesús Castillo en el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo será el próximo miércoles 11 de febrero desde las 7:30 PM en el estadio de Matute y válido por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima enfrentará al 2 de Mayo en Paraguay por la Fase 1.

El partido se transmitirá en vivo por YouTube, ESPN y Disney+.

El encuentro de ida se disputará en el estadio Río Parapití.

Publicidad