Quién es el árbitro de Universitario vs. Tolima por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario y Tolima definen al segundo clasificado del Grupo B de la Copa Libertadores. Para este partido, Conmebol decidió que el árbitro sea un brasileño, con polémico antecedente en la 'U'.

Se juega un duelo clave para el grupo B de la Copa Libertadores 2026. En este caso, uno de los dos podría terminar como el segundo clasificado para los octavos de final. Por esa razón, Universitario de Deportes y Deportes Tolima saben que tendrán mucha presión en este juego. Lo que deja en claro que el árbitro central tendrá que tener mucho ojo para impartir justicia, aunque tiene un par de polémicas.

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En este caso la CONMEBOL decidió que el juez principal de este duelo sea de nacionalidad brasileña. Es así como Paulo Zanovelli será el colegiado número uno en este juego. Acompañado por Bruno Boschilia y Neuza Back, quien serán sus jueces asistentes en los laterales del campo. Este juez ya tuvo una mala anécdota con los ‘cremas’ hace poco.

Por otro lado, en el VAR estará a cargo de Pablo Goncalvez, que tendrá como asistente a Daiane Muniz. Siendo los encargados de estar atento a las jugadas que el árbitro central no tenga tanta claridad o que se le puso terminar pasando.

El cuerpo arbitral de Universitario vs. Tolima

Árbitro principal : Paulo Zanovelli

: Paulo Zanovelli Árbitro asistente 1: Bruno Boschilia

Bruno Boschilia Árbitro asistente 2: Neuza Back

Neuza Back Cuarto árbitro : Andreza Siqueira

: Andreza Siqueira VAR : Pablo Goncalvez

: Pablo Goncalvez AVAR : Daiane Muniz

: Daiane Muniz Asesor de árbitros : Silvia Reyes

: Silvia Reyes Quality Manager: Alicio Pena

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¿Quién es Paulo Zanovelli, árbitro de Universitario vs. Tolima? Su antecedente dirigiendo a la ‘U’

Paulo César Zanovelli es un árbitro brasileño, nacido en Juiz de Fora, en Minas Gerais. Tiene sólo 36 años y es profesional desde mitad de 2021. En tanto, es árbitro FIFA desde el 2023, por lo que sólo tiene tres años como internacional.

Recordemos que, en la Copa Libertadores 2025, Paulo Zanovelli dirigió a Universitario en el duelo ante Independiente del Valle en Lima. Este juego pudo ser dulce para los ‘cremas’, pero terminó en un amargo resultado por una situación polémica en el final del encuentro.

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Esto debido a que se invalidó un gol de José Carabalí, quien había dado el triunfo a los ‘merengues’. No obstante, el juez fue advertido por su asistente terminando por anular el gol pues consideraron que el balón había salido fuera del campo. Cosa que terminó siendo algo que nunca se pudo comprobar, más bien las imágenes dejaban en claro que esto no había pasado.

Por otro lado, este año también estuvo en una confusión que dio la vuelta al mundo. Esto debido a que Neymar no tenía que salir en un partido del Santos. Pero el cuarto terminó de poner mal los números, terminando por generar una gran confusión y molestia del astro brasileño.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Universitario vs. Tolima?

Por la fecha número 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 Universitario de Deportes recibirá a Deportes Tolima. Este partido se jugará el próximo martes 25 de mayo desde las 19:30 horas de Lima, Perú en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN en cable. Mientras que por plataforma digital estará en Disney+ Premium.

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